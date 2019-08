Venezia 76 prende il via. Il primo red carpet della serata di apertura della Mostra del Cinema al Lido è da sogno. I riflettori sono tutti puntati sulla madrina del festival, dopo due anni di ‘padrini’, Alessandra Mastronardi. Per nulla scontata nei suoi look, l’attrice è favolosa sul tappeto rosso con indosso l’abito da sogno con scollatura profonda e gonna morbida fino ai piedi della collezione Giorgio Armani Privé.

Il bustier dress con ricami di perle è un incanto. Make up perfetto per l’ex stella de “I Cesaroni” e capelli raccolti con uno chignon basso con riga precisa al centro, minimal e super chic, il low bun è un classico che non delude mai. Alessandra sorride accanto al fidanzato Ross McCall a cui è legatissima.

A Venezia 76 tra le celebrities sul red carpet di “La Verité” non può passare inosservata Isabella Ferrari, diva senza tempo.

La 55enne, griffata Etro, ha un outfit composto da due pezzi: una gonna flower power in taffetà di seta damascata con ampie pieghe e una camicia bianca a maniche lunghe che regala un tocco cool essenziale. Il look è completato dalla clutch color amarena Roger Vivier e preziosi Bulgari.

Valeria Golino sfila con un abito bustier in seta nero essenziale ed elegantissimo nella sua semplicità. Il vestito della 53enne è firmato Giorgio Armani e gioielli sono di Atelier Swarovski.

Mel B a Venezia 76 per la sua passerella opta per un abito lungo scintillante dalle tonalità oro con spalline in vista. Il longdress animalier Manila Grace le va a pennello. I capelli sono tutti raccolti e tirati indietro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/8/2019.