A Venezia 76 la settima giornata regala un red carpet favoloso. Beatrice Valli, sempre in coppia con il suo Marco Fantini, è favolosa. Look pazzesco anche per la sorella Ludovica Valli, che si prende gli applausi. Ma non sono solo loro a conquistare la scena al festival.

Beatrice Valli al Lido sul tappeto rosso indossa un abito argento Georges Hobeika con spacco generoso tutto lustrini. Al dito porta un preziosissimo anello Salvini modello Sunny in oro e diamanti. La 24enne insieme al suo compagno, Marco Fantini, sorridente e innamorata più che mai, splende al festival. I due sono dei veri piccioncini, una delle coppie più ammirate alla manifestazione.

La sorella 22enne, Ludovica Valli, opta per un abito lungo Be Blumarine con motivo a fusciacca in raso rosa cipria con sottili cinturini di cristalli Swarovski incrociati dietro le spalle, con ampia scollatura effetto nudo. Il vestito è stato realizzato apposta per lei.

Francesca Sofia Novello a Venezia 76 incanta. La fidanzata di Valentino Rossi, modella 24enne, sul red carpet è un sole che illumina: indossa un abito Alberta Ferretti interamente giallo, probabilmente omaggiando il pilota del suo cuore: il giallo è proprio il colore caratteristico del campione di MotoGP italiano, il suo preferito.

Alla Mostra del Cinema c’è anche l’ex gieffina vip ed ex di Alex Belli Mila Suarez con un abito scollatissimo sul decoltè e abbastanza eccentrico griffato Filippo Laterza.

Estremamente chic nel look Roberta Ruiu che per il tappeto rosso sceglie l’eleganza di Emilio Pucci e indossa un vestito verde con ricami preziosi davanti.

