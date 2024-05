''Non smetterò di essere grata a loro'': Veronica Peparini torna con Andreas Muller e le gemelline neonate dalle dottoresse che l'hanno fatta partorire

La 53enne prima porta Penelope e Ginevra anche dall’osteopata per una visita di controllo

Veronica Peparini sorride. Torna con Andreas Muller e le gemelline neonate dalle dottoresse che l’hanno fatta partorire all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La coreografa 53enne si fa vedere insieme al compagno 27enne accanto a Isabella Fabietti e Milena Viggiano. I due medici tengono in braccio le piccole. “Non smetterò mai di essere grata a loro”, scrive l’ex professoressa di Amici. E aggiunge: “Vedere le bimbe in braccio a voi è un traguardo raggiunto insieme”.

In un altro scatto condiviso nelle storie Veronica e Andreas sono insieme a tutto lo staff dell’ospedale, circondati dall’affetto di tutto il personale. La Peparini è raggiante.

Poco prima l’insegnante di danza e il ballerino, al settimo cielo da genitori, hanno portato Penelope e Ginevra, nate lo scorso 18 marzo con parto cesareo gemellare, dall’osteopata. Davide Michienzi ha sottoposto a una visita accuratissima le bimbe.

“Oggi siamo stati da lui - sottolinea Veronica - Ci ha spiegato che tutti i bimbi a poche settimane dovrebbero fare un controllo dall’osteopata per prevenire tante cosine”. Ginevra dorme sempre dallo stesso lato e il dottore ha voluto capire il motivo per cui lo preferisca, come spiegato da Muller sul suo Instagram.