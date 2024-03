Veronica Peparini ha partorito: la prima dolcissima foto delle gemelline con papà Andreas Muller in lacrime

Il ballerino 27enne ha postato sul social il primo scatto dopo la nascita delle figlie

Penelope e Ginevra sono venute alla luce lunedì 18 febbraio

Veronica Peparini ha partorito a Roma a 53anni realizzando un grande sogno

Veronica Peparini ha partorito! La coreografa è diventata nuovamente mamma a 53 anni.

La lieta notizia è arrivata pochissimi minuti fa via social. A condividerla è stata Andreas Muller, che ha postato uno scatto in cui appare insieme alle neonate appena venute al mondo.

Nel primissimo pomeriggio di lunedì 18 marzo, il ballerino 27enne ha pubblicato su Instagram due foto, una in cui appare in ospedale insieme alle piccole gemelle Penelope e Ginevra, un’altra in cui si vedono solo le bimbe.

Nell’immagine in cui è con le sue figlie, nonostante abbia una mascherina sul volto, Andreas è visibilmente emozionato: i suoi occhi sono colmi di commozione e felicità.

Nel post, condiviso anche dal profilo di Veronica, ha scritto: “Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora!”.

“Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”, ha aggiunto.

Andreas e Veronica, che hanno 36 anni di differenza, il mese scorso avevano rivelato in tv come hanno scelto i nomi per le gemelle.

A Verissimo hanno spiegato di averne deciso uno a testa. Lui ha optato per Penelope e lei per Ginevra.

Le due gemelline stanno bene: la gioia è immensa

Il ballerino nato in Germania ha affermato: “A me piaceva tantissimo un nome però lei me l’ha bocciato, era Rebecca. Poi ci siamo messi d’accordo, uno l’ho scelto io e uno lei”.

Veronica, che ha già i figli Daniele, 16 anni, e Olivia, 11, nati da un precedente matrimonio, ha aggiunto: “Quello che ha scelto lui a me è piaciuto subito e ho detto subito sì. Quello che ho scelto io ho dovuto lottare un po’ di più perché a lui non piaceva”.

Una delle ultime immagini di Veronica incinta

Veronica aveva anche rassicurato sulle condizioni di salute sue e delle gemelline. La dolce attesa è stata infatti ad alto rischio, essendo una gravidanza monocoriale biamniotica.

Le piccole hanno vissuto in un’unica placenta in due sacche distinte. Questo ha creato problemi e i controlli sono stati più serrati del comune.

Oggi però ogni preoccupazione è scomparsa con il parto e la gioia più grande.