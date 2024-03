Ilary Blasi organizza un super party per gli 8 anni della figlia Isabel, tra passerelle di moda e i fratelloni: guarda

La conduttrice sceglie ancora una volta la Tenuta San Domenico, come per la festa dei 18 anni di Cristian

La maxi festa è a tema Bratz con tanto di postazione trucco e parrucco e sfilata

Il 10 marzo la piccola ha festeggiato col papà, Francesco Totti. Ma non poteva mancare una nuova maxi festa. Ilary Blasi organizza un super party per gli 8 anni della figlia Isabel. La conduttrice 42enne sceglie ancora una volta la Tenuta San Domenico, come per la festa dei 18 anni del primogenito Cristian.

Ilary Blasi organizza un super party per gli 8 anni della figlia Isabel, tra passerelle di moda e i fratelloni

La presentatrice si sposta con tutta la sua famiglia, nonna Marcella compresa, nella provincia di Caserta, per la precisione nel grazioso borgo di Sant'Angelo a 3 km da Capua. Allestimento perfetto, tra passerelle di moda e postazione trucco e parrucco. C’è anche la sfilata per le piccole ospiti e non solo.

La bambina con Cristian, 18 anni, e Chanel, 16

Il tema del party è ispirato alle famosissime Bratz. Tutti sono galvanizzati. Isabel sfila in passerella con la famosa mamma. Anche Chanel la imita con le sue amiche e la fidanzata del fratello Melissa Monti. Ci sono truccatori, parrucchieri, cambi per tutte le invitate. Si balla e si va sui trampoli. L’organizzazione è pazzesca. La Blasi non bada a spese per far felice l’ultimogenita.

La presentatrice con l'organizzatrice dell'evento

I fratelloni celebrano la piccolina di casa a cui sono legatissimi. Fuori, nel grande giardino, si gioca e ci si diverte. Si scoppiano tanti palloncini. E’ presente anche un ‘ring' girevole per farsi tantissimi selfie. Gli inviati impazziscono di gioia. Arriva poi il momento della torta, sui toni del rosa come l’intera festa, con sprazzi di fucsia. La bambina è felicissima, Ilary soddisfatta del risultato finale. Nelle sue storie condivide ogni istante del pomeriggio speciale in cui ha fatto le cose in grande per la figlioletta.