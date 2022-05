Veronica Pivetti e la depressione: 'Abuso di farmaci sbagliati’

Veronica Pivetti è tornata a parlare della depressione avuta diversi anni fa. Era il periodo in cui lavorava a ‘Il Maresciallo Rocca’. Nessuno però si accorse di niente. Il disturbo fu causato da un abuso di farmaci prescritti per curare la tiroide. Parlando con il Corriere della Sera la 57enne ha spiegato: “Come carattere, sono apparentemente un’estroversa, una mattacchiona, in verita? sono un orso, mai stata socievole sin da ragazzina, al contrario di Irene (sua sorella, ndr) che e? leader di natura, socializzava subito. La depressione mi e? venuta a causa di un problema alla tiroide: sono stata curata male, con un abuso di farmaci sbagliati. Pero? ho continuato sempre a lavorare. In quel periodo ero nel Maresciallo Rocca, con il mitico Gigi Proietti”.

Lavorare le fece bene. “Riuscivo a sdoppiarmi, fingevo e proprio questo mi ha aiutato: immergermi in un personaggio tutt’altro che drammatico, mi faceva uscire dal mio stato depressivo. Tra un ciak e l’altro, pero?, un fiume di lacrime e la mia truccatrice mi inseguiva per riattaccarmi sulle palpebre le ciglia finte”, ha continuato. Ma nessuno si accorse di nulla? “No, nemmeno Gigi se ne accorse. Nella depressione non ti frega niente di niente, invece io avevo un compito da svolgere ed e? stato salvifico”.

Infine Veronica ha raccontato che il suo sogno da bambina era fare la ballerina e non l’attrice: “Si?, ma ero troppo alta, troppo magra e con i piedi troppo lunghi. Mia madre mi disse: quando alzi le braccia sembri un cavatappi. Il paragone mi fece capire che ero smisurata”.

