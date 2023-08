Via la fede matrimoniale, Stefano De Martino infila all'anulare sinistro un altro anello dal grande valore affettivo: lo rivela lui stesso

Il conduttore 33enne in questo modo certifica la fine del matrimonio con Belen

C’è però ancora chi spera che i due appianino le divergenze...

E’ il gossip dell’estate: l’ennesimo crack tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez fa rumore. Le foto della showgirl 38enne con Elio Lorenzoni, pubblicate da Chi, hanno creato un maremoto. Media e fan cercano di capire cosa sia accaduto. C’è chi racconta di presunti tradimenti del conduttore 33enne, scoperti dall’argentina, c’è chi invece accusa lei, troppo volubile. E mentre si fanno le più svariate ipotesi, e alcuni sperano ancora in una riconciliazione, ecco che l’ex ballerino di Amici toglie la fede matrimoniale: Via! Infila all’anulare sinistro un altro anello dal grande valore affettivo.

E’ proprio De Martino a rivelare ai follower che il prezioso che indossa per lui ha ricordi inestimabili, che porta stretto nel cuore. Stefano condivide una foto in cui mangia un gustoso dolce. “Le specialità”, commenta. Gli utenti, però, sembrano essere attirati, più che dalla pietanza, dalla mano del napoletano in primo piano, dove non c’è più la fede, ma un altro anello. Sembra uno scatto quasi fatto apposta dal presentatore di punta di Rai Due, pure voce narrante della prossima edizione de Il Collegio.

Un fan domanda: “Hai l’anello del tuo papà?”. Stefano risponde: “Di mio nonno”. Una figura importantissima per lui. A Domenica In più di un anno fa sull’uomo aveva svelato: “Mio nonno era molto ermetico, di poche parole, ma io ero il suo primo nipote e per questo c'era un rapporto speciale. Se n'è andato nel 2016, ho quasi rimosso la sua morte, provo ad esorcizzarla ma non siamo mai pronti ad accettarla perché nessuno ci insegna a gestirla. Faccio molta fatica a non emozionarmi, ma questo velo di malinconia che mi colpisce è direttamente proporzionale all'amore che ci lega ancora oggi. Spero di diventare un nonno all'altezza, come lui”.

Sull'anello nuziale De Martino, invece, solo a maggio scorso a Oggi, che l’aveva intervistato, aveva detto: “Questa è la terza che compro, sempre col nome di Belen inciso. Come fossero tre matrimoni diversi”. E promesso: “Questa è l’ultima. Giuro”. Chissà ora che fine farà…