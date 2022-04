Victoria Cabello fa l'ozonoterapia con Belen e le chiede di trovarle un fidanzato: la risposta autoironica

Victoria Cabello va nello studio del dottore a Milano per sottoporsi all’ozonoterapia e trova Belen. Flebo e risate per le due, amiche, che parlano amabilmente mentre fanno la flebo. La conduttrice 47enne chiede all’argentina 37enne di trovarle un fidanzato, la risposta autoironica della showgirl la lascia di stucco.

“Una dice che ha molto cu*o… Ora vi faccio vedere io il ‘cu*o’… Esci vestita da ces*o con la tuta orrenda, dici ‘tanto non mi vede nessuno, che mi frega, vado dal dottore’ e poi…”, esordisce la Cabello nelle sue IG Stories inquadrando Belen nel video condiviso. “L’universo, diciamo la verità, mi rema contro. La vita fa schifo…”, continua Vic dissacrante più che mai.

Sempre riferendosi alla Rodriguez, Victoria racconta: “Ragazzi si toccava la pancia… E’ talmente piatta che io nemmeno dopo un’influenza intestinale ce l’avrei”. “Ma io mi faccio un mazzo così tutti i giorni, tu invece non fai un tubo, questa è la verità”, le sottolinea Belen. E le domanda: “Vuoi venire in palestra tutti i giorni con me?”. La Cabello fa capire che non ci pensa minimamente e la manda amabilmente a quel paese.

Le due poco dopo si stendono sul lettino per la flebo di ozonoterapia. Belen nelle sue storie spiega: “Dopo una bella influenza sono tornata a ossigenarmi perché fa veramente bene”. Mostra la flebo al braccio. Poi fa vedere l’amica, reduce dalla dura esperienza a Pechino Express, accanto a lei. “Sei veramente indisciplinata”, la bacchetta. “Forse è per questo che non trovo nessuno, Belen mi trovi un fidanzato?”, le domanda Victoria. “No, amore, guarda non sono proprio bravissima a fare questo…”, replica la showgirl con un pizzico di ironia, ridendo di se stessa e forse ripensando ai suoi trascorsi sentimentali.

“Ma non conosci qualcuno?”, la incalza ancora la Cabello. “Conosco tanti, ma non so se qualcuno sia valido per te”, sottolinea ancora Belen.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2022.