Andrea Pinna non sta bene. Il vincitore di ‘Pechino Express’ 2015 ha una forma di depressione che sembra molto complessa da curare. Il 33enne di origini sarde, oggi milanese d’adozione, lo ha rivelato in alcune Stories. Ha spiegato che è quasi un anno che cerca di sconfiggere questo male, ma con scarsi risultati. E così si rivolto ad un medico molto bravo che insegna ad Harvard e che gli ha modificato la terapia che sta prendendo.

“Ieri ho fatto una visita con un professore che insegna ad Harvard, più di così non sapevo cosa fare. Ha uno studio a Roma, uno a Cagliari e in Massachusetts, cioè a Boston. Mi sono detto che se non mi guarisce lui… Comunque i dottori non è che ti guariscono, però io volevo un secondo parere sul mio problema. Il fatto è che in questo periodo io sono sempre giù, senza motivo tra l’altro. Se avessi un motivo almeno… Ma fondamentalmente sono una persona molto fortunata. Sono sempre giù, sempre a letto, non mi va neanche di fare Story”, ha raccontato in una serie di video condivisi su Instagram.

“Così sono andato da questo medico che mi ha detto che sì, che in questo momento ho una depressione. Atipica ovviamente, non c’è niente sui manuali su di me. E’ una depressione atipica, secondo lui la terapia può essere modifica per farmi stare meglio. Me l’ha modificata, ma non sono cose che si fanno dall’oggi al domani, ci vorranno delle settimane per modificarla completamente. Sono così tra alti e bassi da aprile, è quasi un anno”, ha aggiunto.

“Spero bene. Spero di tornare a vivere, di tornare ad aver voglia di vivere. La cosa terribile è stare male senza motivo. Mi chiedono che problemi ho, ma io non lo so. Però non mi alzo dal letto, che devo dire? Quindi è terribile perché in realtà sono una persona molto fortunata, il lavoro va bene. Certo non ho un fidanzato, ma va bene non è un motivo per deprimersi”, ha poi continuato.

“Vi giuro che tornerò. Già che sto facendo delle Story vuol dire che la terapia sta funzionando. Negli ultimi tempi non ho postato mai niente perché ci provo, ma poi non ci riesco, cancello le Story che faccio perché non mi piacciono e vengo terribile. Ma ora mi rimetterò presto”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 29/1/2020.