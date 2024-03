La 36enne su chi dice che la rottura con Fedez sia finta: “E’ offensivo quel che scrivono”

L’imprenditrice perentoria: “Non è una exit strategy, sono tutte caz*ate!”

Chiara Ferragni alla fine si ferma in strada, parla con l’inviato di Pomeriggio 5 che in questi giorni letteralmente ‘perseguita’ i Ferragnez. Riesce sempre a scovarli e ad avere, a spizzichi e bocconi, alcune dichiarazioni dai due, al momento ex. La 36enne si lamenta con Michel Dessì per la disparità di trattamento con Fedez. “Anche io voglio il cornino!”, sottolinea, facendo riferimento al portafortuna regalato al rapper 34enne il giorno prima dal giornalista, un talismano contro le ‘sfighe’ del momento che sembrano attanagliare i due.

''Anche io voglio il cornino!'': Chiara Ferragni parla con l'inviato di Pomeriggio 5 e si lamenta della disparità di trattamento con Fedez

Non bastavano i guai giudiziari di lei, indagata per truffa a causa della beneficenza ‘sospetta', e di lui, alle prese con la causa con Luis Sal per stabilire a chi spetta la proprietà del podcast Muschio Selvaggio. La crisi e il conseguente addio sono stati la ciliegina sulla torta per Chiara e Federico. L’anno bisestile è cominciato nel peggiore dei modi. L'influencer così domanda a Dessì se può donarle il corno, per allontanare la nuvola nera dalla sua biondissima testa.

La 36enne su chi dice che la rottura con Fedez sia finta: “E’ offensivo quel che scrivono”

L’inviato la pizzica in strada. Inizialmente la Ferragni infastidita sbotta: “Potete non seguirmi più?”. Dessì non demorde. Le domanda se l’addio con Fedez sia, come ipotizza qualcuno finto, arrivato ad hoc per allontanare l’attenzione dallo scandalo che ha coinvolto la fashion blogger. “No, non è un’exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo”, replica l’imprenditrice digitale.

Dessì le sottolinea che è stata fatta una ricostruzione del tutto, Chiara lo stoppa: “Si, ma sono tutte ca***ate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo”. Poi gli dice del portafortuna: “Chiedi a Myrta Merlino, anche io voglio il cornino! Ma fatemelo recapitare!”. Michel coglie la balla al balzo e annuncia: “Glielo porto io che sono un uomo del sud, porta bene!”. La Ferragni, provata, controbatte: “Speriamo, guarda, serve un po’ di buona fortuna! C’è sempre bisogno!”.

L’imprenditrice perentoria: “Non è una exit strategy, sono tutte caz*ate!”

Il dialogo tra i due è quasi al termine. Il giornalista aggiunge: “Le porto il corno e poi la lascio stare”. Chiara replica: “Mi porti solo il corno, senza domande? Va bene, Affare fatto!”.