La 28enne parla di make-up e fa una battutina che pare un indizio certo

Alla fine l’influencer tranquillizza tutti: “Sto bene, è tutto a posto”

Giulia De Lellis non si fa vedere più col fidanzato che per tutti è già un ex. Finora era rimasta in silenzio sul social riguardo alle voci di ‘crack’, ora, però, fa una battutina nelle sue IG Stories che pare un indizio chiaro di addio. La 28enne per la prima volta sembra confermare la rottura con Carlo Beretta parlando di make-up. “L’unica cosa che dura meno dei miei correttori sono le mie relazioni”, dice. Certo, è alquanto strana la sua affermazione: con il rampollo 27enne la relazione è durata circa quattro anni. Non proprio pochissimo…

''Se c'è una cosa che dura meno sono le mie relazioni'': Giulia De Lellis per la prima volta sembra confermare la rottura con Beretta

Le voci sulla fine dell’amore sono arrivate a inizio febbraio, c’è chi ha ipotizzato che i due si siano lasciati a causa della famiglia di Carlo: lei avrebbe voluto sposarsi, ma i genitori del milionario si sarebbero opposti e così sarebbe stata scritta la parola fine sul rapporto. Sono solo ipotesi: nessuno conosce la verità. Fatto sta che l’influecer ora esce tutta sola. E nelle storie sottolinea: “Se c’è una cosa che dura meno delle mie relazioni sono i correttori di Kosas, me li ‘bevo’. Li stra uso e li amo troppo. C’è qualche amico che va a Londra e me li porta?”.

La 28enne parla di make-up e fa una battutina che pare un indizio certo

La De Lellis poi torna a parlare di lavoro: ha avuto una giornata super produttiva densa di impegni, anche per il suo brand dedicato al mondo del beauty. Tornata a casa, annuncia che mangerà una cosa al volo e poi uscirà per una festa: alla mezzanotte uscirà l’album di Mr. Rain e lei sarà lì a brindare con alcuni intimi.

L'influencer e il rampollo 27enne sono stati insieme per circa quattro anni

“Mi avete vista poco perché sono stata molto presa da un sacco di cose - precisa ai follower Giulia - Ma sto bene. Ho avuto un’influenza che mi ha messa ko, ma sto meglio”. E conclude: “E' tutto a posto”. Anche da single, a quanto parrebbe.