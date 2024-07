''Ho un vuoto nel petto, ti amo sorella'': l’addio a Shannen Doherty dell’amica e collega di ‘Streghe’ Holly Marie Combs

L’attrice 50enne ha reso omaggio alla collega e carissima amica morta sabato

Le due avevano recitato insieme in ‘Streghe’ prima dell’uscita di scena di Shannen

Ha il cuore a pezzi Holly Marie Combs, l’attrice protagonista della serie tv ‘Streghe’.

La morte di Shannen Doherty le ha lasciato un vuoto incolmabile. Le due erano migliori amiche.

A poche ore dalla scomparsa della star di ‘Beverly Hills 90210’ - avvenuta sabato 13 luglio - l’attrice 50enne ha voluto renderle omaggio con un post social.

Holly Marie Combs, 50 anni, insieme all'amica Shannen Doherty, morta a 53 anni lo scorso sabato 13 luglio 2024

Condividendo diverse foto di loro due insieme, ha scritto lunedì su Instagram: “La mia dolce metà da 31 anni. Ho un vuoto nel petto e non riesco a riprendere fiato. Manca una parte di me anche se so esattamente cosa mi diresti in questo momento”.

Holly, che ha lavorato nello show televisivo insieme a Shannen fino al 2000, quando il personaggio di quest’ultima è stato ucciso, è sicura che i valori della sua amica saranno portati avanti dai suoi due figli, Finley, 20 anni, e Riley, 17.

Le due erano molto legate, come sorelle

Ha aggiunto: “Cammineranno con la tua risolutezza e il tuo orgoglio. Saranno sinceri e difenderanno ciò che è giusto. Senza se e senza ma. Il tuo fuoco continuerà a vivere in loro e in tutti coloro che hai contribuito a far crescere”.

“Sei stata una combattente feroce fino alla fine. La mia campionessa più ardente. La mia fedele protettrice. La mia migliore amica. Mi hai insegnato il significato della famiglia. Eri e sarai per sempre mia sorella. Ti amo”, ha concluso.