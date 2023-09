Milly Carlucci chiude ‘col botto’ annunciando la moglie di Mauro Icardi

“Sarà una stagione strepitosa”, sottolinea l’account della popolarissima trasmissione di Rai Uno

Ballando con le Stelle 2023 chiude ‘col botto’ l’annuncio di tutti i vip in gara: anche Wanda Nara è una concorrente ufficiale del talent show di Milly Carlucci. L’argentina in un breve video comunica che ha accettato di far parte del cast della popolarissima trasmissione di Rai Uno, che prenderà il via il prossimo 21 ottobre.

Anche Wanda Nara concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023! Ecco tutti i 12 vip in gara

“Ciao a tutti, ho visto che è uscito il cast completo di ‘Ballando con le Stelle’, ma Milly ti sei dimenticata di me perché quest’anno ci sarò anche io. Ci vediamo prestissimo a Roma, nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo”, sottolinea sorridente Wanda nella breve clip condivisa. La moglie di Mauro Icardi scenderà in pista insieme a tutti gli altri famosi.

La Nara era già stata ospite del programma come ‘ballerina per una notte’. Proprio in quell’occasione aveva promesso che avrebbe ceduto alla corte della Carlucci, che la voleva come concorrente. Detto, fatto.

Ora il cast è finalmente completo. Sull’account ufficiale di Ballando si legge: “No, Milly non si era dimenticata di lei! Wanda Nara è la sorpresa finale di #BallandoConLeStelle 2023! Sarà una stagione STRE-PI-TO-SA”.

Al dancing show parteciperanno: Ricky Tognazzi, 68 anni, Rosanna Lambertucci, 77, Simona Ventura, 58, Giovanni Terzi, 59, Carlotta Mantovan, 40, Paola Perego, 57, Antonio Caprarica, 72, Sara Croce, 25, Teo Mammuccari, 59, Lorenzo Tano, 27, Wanda Nara, 36, Lino Banfi, 87. A giudicare i vip, come al solito, ci saranno Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.