Wanda Nara annuncia ufficialmente sulla tv argentina di essersi fidanzata col rapper 24enne: ''Sono più grande, vogliamo divertirci''

Non si nascondono affatto. In una diretta Instagram fanno sapere che stanno insieme da 3 anni, nonostante lei fino a qualche mese fa si facesse vedere sorridente col marito. Wanda Nara annuncia ufficialmente sulla tv argentina di essersi fidanzata col rapper 24enne L-Gante. La 37enne sa che nessuno approva il loro legame. “Abbiamo tutti contro. Le famiglie e tutte le persone che ci circondano”, ammette. Ma poco le importa.

“Sono più grande di Eliàn e quando mi chiedono cosa abbia visto in lui, rispondo che ho rivisto la mia essenza. In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere”, sottolinea la showgirl. “Se sbaglierò o meno, sono grande. Non è che stiamo progettando di avere dei figli o una famiglia, vogliamo divertirci. Eliàn è un uomo attento, conosce la mia storia ed è stato mio amico per tanto tempo”, poi precisa.

La Nara fa sapere che Icardi non ha mai accettato la loro relazione. “Ma nessun ex può dirti con chi stare”, puntualizza. Con il calciatore 31enne da cui ha avuto Francesca, nata nel 2015, e Isabella, venuta al mondo nel 2016 (è anche madre di Valentino,2009, Benedicto, 2010, e Constantino, 2012, avuti dall’ex marito Maxi Lopez), ormai è scontro aperto.

Wanda e lo sportivo vanno avanti con denunce e controdenuncie. Lei lo avrebbe denunciato per possesso di armi e l'ex attaccante dell'Inter ha replicato con una denuncia per furto. Non solo. L’ex opinionista del GF Vip avrebbe anche sfrattato l’ex dalla sua casa a Buenos Aires. Secondo quanto scritto dal quotidiano sudamericano La Nacion, Wanda avrebbe lasciato l'abitazione di Santa Barbara a Mauro solo fino a fine novembre, poi, presentandosi in piena notte, gli avrebbe chiesto di sgombrare. “La modella si è presentata alla stazione di polizia di Tigre accompagnata dal suo fidanzato, il cantante L-Gante, per denunciare Icardi per minacce”, si legge.

Nara avrebbe denunciato Mauro anche per possesso di armi, però non trovate durante una perquisizione. Il tribunale di Tigre, però, avrebbe imposto al giocatore di andare via dalla casa in questione, imponendogli anche il divieto di avvicinamento a Wanda. “Ho prestato la mia casa con tutto il cuore, come faccio con chiunque, anche con Maxi López, il mio ex, ogni volta che viene in Argentina, ma il prestito era fino al 25 novembre, poi mi serve la casa per motivi personali”, avrebbe spiegato lei alla stampa.

Maurito, ospitato da un amico, avrebbe presentato immediatamente una controdenuncia contro l'ex moglie: gli sarebbero stati sottratti orologi preziosi, gioielli e denaro contante. Arriva un’altra ‘guerra dei Rolex’…