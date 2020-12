Zorzi, un gieffino ha una cotta per lui: ecco chi é

Tommaso Zorzi vorrebbe nella Casa del GF Vip un ragazzo gay tutto per lui, lo ha più volte confessato ad Alfonso Signorini, che gli ha promesso presto l’arrivo di un papabile fidanzato. Il conduttore a Casa Chi ha poi anticipato che al reality arriverà uno sportivo che ha fatto coming out e che molti hanno identificato in Alex Di Giorgio. L’influencer 25enne, però, non sa ancora che c’è già un gieffino che ha una cotta per lui. Giacomo Urtis, diventato ora concorrente ufficiale del GF Vip, ha confessato di aver perso la testa per il ragazzo.

Il medico estetico di moltissimi famosi chiacchierando con Selvaggia Roma ha ammesso di essersi preso una cotta per Zorzi. Dopo aver svelato che il suo cuore batte per il milanese, ha poi aggiunto: “Tommaso si è preso una sbandata, ma non capisce che è etero quell’altro“. Il riferimento va dritto a Francesco Oppini. In queste ore Tommy è distrutto e in lacrime perché il figlio di Alba Parietti gli ha comunicato che ha deciso: lascerà il reality, non rimarrà, ma tornerà alla sua vita reale.

VIDEO

Giacomo, sapendo dell’abbandono dell’altro, così spera. E lascia sperare a sua volta la Roma, molto interessata a Pierpaolo Pretelli, ora obnubilato dall’attrazione per Elisabetta Gregoraci e i loro continui tira e molla. “La settimana prossima cambia tutto. Per te si smuove qualcosa, visto che esce lei e per me non so“. sottolinea alla Roma.

Nonostante Urtis riveli tutto in grande segretezza, pregando l’amica di mantenere il riserbo sulla questione di cuore, Selvaggia racconta tutto a Dayane Mello. Così poco dopo il dottore ritratta: “Ma io scherzo. Non dire così. Vabbè dai vedremo“. Anche se ormai il danno è fatto e la sua cotta per Tommy sicuramente non rimarrà sotto traccia, anzi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/12/2020.