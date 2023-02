Il dolore dei vip per la morte improvvisa del manager Alessandro Lo Cascio

1. Justine Mattera

La showgirl ha scritto: ‘’Ricordo ancora il momento in cui ti ho conosciuto. Era il 1998 e lavoravo in Rai con Paolo Limiti. Eri insieme ad Elisabetta Morea. Avevo appena fatto un pezzo ballato e cantato e nella pausa pubblicitaria ti sei presentato dicendo, “vorrei essere il tuo agente”. Non avevo mai avuto un agente prima e lavoravo un po’ a caso. È così che il nostro viaggio insieme è iniziato. Mille risate. Oltre che onesto avevi uno spiccato senso dell’umorismo e ce ne capitavano di tutti i colori. Ti ricordi quando si è rotta la bretella del mio vestito di Versace a Carramba che Sorpresa e l’hai ricucita in 10 secondi prima che io entrassi in scena?? O quando conducevo una parte del telethon e sono arrivati i Pooh che erano ospiti. Li ho salutati e loro ci hanno preso (io e te)per il trucco/Parrucco.Ti sentivo ogni settimana. Ormai eri una costante nella mia vita. Sapevi tutti i miei segreti. Come farò senza di te? Stringo forte Cristina, Lorenzo e Giorgio. Ricordo con grande nostalgia quando dormivo sulla brandina nel vostro salotto con Oliver. Mi mancherai Ale. Ho il cuore spezzato’’.