Karina Cascella mostra il risultato della blefaro a 10 giorni dall'intervento: ''Un capolavoro, occhi sempre più aperti''

Karina Cascella è molto soddisfatta del risultato ottenuto grazie al ritocchino, a 10 giorni dalla blefaro, mostra il risultati ottenuti. La 43enne si fa vedere senza i cerotti sulle palpebre e sul social, nelle sue storie, sottolinea: “E’ un capolavoro, occhi sempre più aperti”.

L’ex volto di Uomini e Donne ha scelto di fare la blefaroplastica, rivolgendosi al suo chirurgo estetico di fiducia, il dottor Spagnolo (che lavora a Milano), perché non accettava “le palpebre da pesce lesso”, come aveva chiarito lei stessa. Ora è contentissima.

“La situazione va sempre meglio, anche rispetto la cicatrice e i lividi. Ma io mi riferisco soprattutto a quella degli occhi, che ogni giorno si aprono sempre di più. Sono super super felice. Un capolavoro targato Antonio Spagnolo”, spiega la Cascella, sorridendo.

A chi le scrive cattiverie, come: “Quanto sei superficiale”; “Sei tutta rifatta”, Karina risponde per le rime. "E comunque da oggi, per tutte quelle che per un ritocco naturalissimo che ho fatto agli occhi mi scrivono accusandomi di non accettarmi per quella che sono, vi voglio vedere: senza trucco, con i peli cresciuti ovunque, con i capelli sempre uguali e mai decolorati o diversi, con e unghie come quella del GF (si riferisce a Elenoire Ferruzzi, ndr). Per quelle, invece, che scrivono: ‘La gente di opera perché davvero ne ha bisogno tu lo fai per capriccio’, invece vi dico, allora non mangiate più perché in alcuni posti del mondo la gente muore di fame. Ma che caz*o di discorsi fate? Ma si potrà essere così ignoranti?”.