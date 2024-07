''Mi sembra un sogno, è stato incredibile'': a 4 giorni dalle nozze Cecilia Rodriguez mostra la fede ed è ancora incredula di aver sposato Ignazio Moser

In pigiama, di primo mattino, si mostra ai follower direttamente dallo specchio del bagno

Di primo mattino, ancora con il pigiama indosso, Cecilia Rodriguez si fa vedere direttamente dallo specchio del bagno della stanza in cui alloggia. A 4 giorni dalle nozze mostra orgogliosa la fede al dito: è ancora incredula di aver finalmente sposato Ignazio Moser dopo 7 anni insieme. “Mi sembra un sogno: è stato incredibile!”, esclama.

Chechu e Nacho, dopo il lungo weekend in Toscana, nella Tenuta di Artimino, a Villa La Fermanda, dove è stato celebrato il matrimonio, sono partiti. L’argentina e il 31enne, insieme ai loro cani, Aspirina ed Ercolino, si sono fatti vedere su un traghetto. Trascorreranno tutta l'estate in Sardegna, sono sbarcati sull'isola, anche se il viaggio di nozze vero e proprio, come dichiarato a Chi, arriverà a ottobre prossimo, in occasione del loro anniversario di fidanzamento.

Cecilia, dopo una notte serena, si sveglia e sente subito l’esigenza di entrare in contatto con i suoi follower. Nelle storie posta una breve clip in cui si rivolge a loro. “Buenos dias a todos. Eccomi qua, sono Cecilia Rodriguez, ho 34 anni e mi sono sposata il 30 giugno del 2024. Questo è successo veramente, mi sembra un sogno ancora: è stato incredibile!”, confessa.

La Rodriguez vuole parlare con qui la segue e raccontare ogni emozione provata nel giorno dei fiori d’arancio. “Sto pensando di fare una diretta per poter parlare con voi, rispondere a qualche vostra domanda, perché su Instagram sarà un casino: farò una storia, non mi piacerà e la cancellerò. Invece una diretta sarà meglio, sapete come sono io, spontanea. I discorsi scritti e preparati non mi piacciono. Una diretta magari va meglio perché ho tanto, ma tanto da ringraziare”, dice. Piovono ‘like’: tutti non vedono l’ora che si metta davanti allo smartphone e riveli ogni cosa delle nozze.