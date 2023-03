La conduttrice tv 43enne è stata volontaria per un giorno alla mensa dell’ Opera San Francesco di Milano

Sul social replica alle critiche ingiustificate degli hater, si sfoga e parla della sua voglia di fare del bene

Caterina Balivo non può rimanere in silenzio stavolta. Sul social, in un post, ha raccontato la sua esperienza come volontaria per un giorno alla mensa dell’Opera San Francesco di Milano. Ha servito cibo a bisognosi e le foto pubblicate raccontano la bella esperienza fatta, eppure i soliti leoni da tastiera l’accusano di ostentare la beneficenza. Lei si arrabbia e così affida alle IG Stories la sua risposta.

Serve cibo ai bisognosi e l'accusano di ostentare la beneficenza sui social, Caterina Balivo si arrabbia: la sua risposta

La presentatrice tv 43enne non ci sta. “Chi fa del bene lo fa per sé”, “il bene si fa ma non si mostra”, “Anche io lo faccio ma non mi fotografo”, le hanno scritto alcuni puntandole il dito contro. Caterina ribatte cercando di mantenere la giusta serenità. “Mi sto calmando”, esordisce. Non vuole dare soddisfazione ai maligni, infatti fa un lungo respiro per evitare di infuriarsi.

“Ho letto i commenti al post, avete quasi tutti capito l’intenzione ma a proposito di chi dice ‘la beneficenza si fa ma non si racconta’, dico che sono d’accordo, è una mia filosofia, ma in questo caso Opera San Francesco voleva raccontare ciò che loro fanno grazie alla generosità di tanti, e che io ho avuto solo la possibilità di raccontare e di vivere”, spiega la Balivo.

Poi, per chiarire ancora maggiormente il motivo per cui ha voluto condividere la sua esperienza con scatti postati sul social, la conduttrice precisa: “Le cose di beneficenza non si dicono, ma alcune volte vanno dette perché magari qualcuno può diventare generoso e a volte la gente vuole fare del bene, ma non sa a chi. Questa potrebbe essere un’occasione”. Infine conclude: “E poi, mi chiedo, quelle persone che hanno criticato, sono mai state generose nella loro vita?”.