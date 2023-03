A 5 anni dalla lite arriva il confronto tra Fedez e Rovazzi: ''Per me è stato uno squarcio''

Il rapper 33enne ospita Fabio, 29 anni, nel suo Muschio Selvaggio

Il faccia a faccia svela che la rottura è stata tutta colpa dei soldi

Fedez e Rovazzi si ritrovano insieme a 5 anni dalla lite che li ha portati alla rottura. Il rapper 33enne ospita Fabio, 29 anni, che ha portato al successo, nel suo podcast Muschio Selvaggio. L’imbarazzo iniziale per il confronto è forte per Federico, che prova subito a rompere il ghiaccio. Il tema caldo sono i motivi che li hanno fatti allontanare. Rovazzi sul litigio non ha dubbi: “Per me è stato uno squarcio”.

"Ospite oggi una persona con cui ho condiviso una buona parte della mia vita, con cui ho condiviso dei bei ricordi e dei brutti ricordi. Negli ultimi tempi ci siamo detti solo 'ciao ciao'. Dopo tanto tempo affronteremo una conversazione che duri più di 3 secondi. Fabio Rovazzi. Come stai? Come va la vita?”, esordisce Fedez. Poi aggiunge: "Io tutto bene, sono appena uscito dagli inferi però adesso sto bene. Da dove partiamo?".

Si affrontano ricordi legati a vacanze fatte insieme a Miami, curiosi e divertenti aneddoti, impossibile però non spostare poi il focus sulla lite. Fedez non esita e spiega: “Anche dalle cose brutte ho imparato qualcosa. Tu cosa hai imparato? Ho visto recentemente un'intervista di Ax in cui ha spiegato che esserci presi una pausa tra noi prima di chiarire è stato fisiologico, perché è stato un rapporto molto forte. Con Ale forse meno, ma io e te ci vedevamo tutti i giorni, uscivamo tutte le sere, eravamo fratelli. Non vedersi più è stato traumatico. Mi sono sposato e voi non c'eravate, per me è stata una mancanza importanza”.

Rovazzi rivela quanto sia stato addolorato per la loro separazione improvvisa: “Noi eravamo molto più legati rispetto al rapporto con Ale (J-Ax, ndr), per me è stato uno squarcio. L'ho vissuta abbastanza male, mi ero chiuso in casa e ho fatto il Lego più difficile del mondo. Sono rimasto chiuso per un mese in casa a fare un Lego nel letto, dormivo tra i pezzi di Lego. Ho imparato a fare i Lego, ecco”.

“Ricordo che tutto è scoppiato per soldi, eravamo avvolti da un delirio di onnipotenza del caz*o”, dice Federico. Fabio prova a ironizzare: “C’è da dire che litigare con chiunque altro è un conto ma litigare con Fedez è tremendo perché esci di casa e lo vedi nei cartelloni, stai davanti la tv e lo vedi negli spot. E’ ovunque”.

Fedez non demorde e continua: “Mi ricordo di un accordo con Universal per 'Andiamo A Comandare' che prevedeva grossissime cifre di anticipo, seguito da un altro accordo con un indotto ancora più importante e mischiare amicizia, lavoro, denaro è stato brutto. Mi ricordo anche che stava nascendo Leone ed eravamo impelagati in situazioni contrattuali che hanno reso tutto molto pesante. E’ stato un errore che non rifarei perché in termini di rapporti umani persi non ne è valsa la pena guadagnare tutti quei soldi”.

Rovazzi replica: “Siamo nati come amici, poi abbiamo lavorato insieme e appena sono arrivati i soldi è andato tutto a ramengo. L’errore è stato mettere il lavoro in mezzo all’amicizia. C’era un clima pazzesco, eravamo delle schegge. E’ stato un grande errore”.

Il marito di Chiara Ferragni è convinto che il successo abbia causato tutto, torna sul delirio di onnipotenza, ma Fabio non è d’accordo: ”Secondo me no. Sì, eravamo dei cogli*ni, ma quello no”. Fedez però insiste: "Eravamo dei cogli*ni e anche diventati un po' troppo legati al vil denaro". Rovazzi però nega: "Secondo me no”. Alla fine la chiacchierata finisce, ma non c’è ancora alcun progetto insieme, come invece accaduto con J-Ax.