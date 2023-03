Miss Italia, attrice e ora... coltivatrice di avocado? Giusy Buscemi svela il suo sogno nel cassetto

La 29enne dopo aver conseguito la laurea triennale in Lettere lo scorso gennaio ha un altro progetto

Giusy Buscemi sorprende. L’ex Miss Italia, attrice affermata di tante fiction, che da giovedì 30 marzo sarà tra i protagonisti di “Un passo dal cielo 7” su Rai Uno, dopo aver conseguito la laurea triennale in lettere lo scorso gennaio, ha un altro progetto in mente. A Tv Sorrisi e Canzoni svela il suo sogno nel cassetto generato dall’amore che nutre per la terra: col marito Jan Michelini è già una coltivatrice di avocado.

La 29enne, mamma di Caterina Maria, cinque anni, Pietro Maria, tre anni, ed Elia Maria, nato il 31 luglio del 2022, siciliana doc, desidera diventare un’imprenditrice agricola. In realtà lo è già. Al settimanale confessa: “Ho tanti progetti legati ai terreni in Sicilia dove abbiamo iniziato la coltivazione dell’avocado. Vorrei fare un corso per diventare imprenditrice agricola. Papà è impiegato all’Assessorato all’agricoltura, ma è anche un esperto e per anni abbiamo raccolto tutti i prodotti delle nostre terre, insieme con cugini e fratelli. E’ un’esperienza di condivisione”.

Il 13 aprile prossimo Giusy compirà 30 anni. “Sto cercando di organizzare una festa a tema, molto leggera, con amici e musica, anche per avere un po’ di sana distrazione”, svela. Le serie tv la impegnano molto, come anche i suoi figli. La Buscemi, però, riesce sempre a essere una mamma presente, nonostante gli appuntamenti infiniti sui set. Appena è libera torna a Roma: con Jan e i bambini si sono da poco trasferiti in una nuova casa più grande della precedente.