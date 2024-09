Addio a Paola Marella: il volto tv portato via da un tumore

Se n’è andata a soli 61 anni l’architetto e noto volto televisivo di programmi sulla casa

Si è spenta a Milano, dove era nata, per un tumore: la prima diagnosi nel 2011

E’ morta Paola Marella, amato volto televisivo. Se n’è andata a soli 61 anni a Milano, la città in cui era nata nel 1963.

Architetto, molto riconoscibile per la chioma bianchissima, aveva raggiunto la notorietà con programmi dedicati alle abitazioni, a partire da “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente”.

Lascia il marito Nico e il figlio Nicola.

A portarsela via un tumore al seno. Le era stato diagnosticato nel 2011, quando scelse una mastectomia totale per cercare di ridurre al minimo il rischio di recidive.

Eppure nel 2020 le era stato trovato un nuovo nodulo.

Aveva parlato della malattia l’anno seguente, incoraggiando tutte le persone che si trovavano in una situazione simile: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”.

Paola davanti ad uno dei suoi adorati tramonti a Formentera alla fine dello scorso agosto

Per il resto non aveva mai esposto la malattia in pubblico. La scorsa estate aveva passato molto tempo nella sua amata Formentera con i suoi cari, prima del rientro a Milano e poi del decesso, sabato 21 settembre.