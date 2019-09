Wanda Nara pendolare tra Parigi e Milano

Wanda Nara fa avanti e indietro tra Parigi e Milano. Dopo essersi trasferita nella capitale francese per seguire il marito Mauro Icardi, in prestito al Paris Saint Germen dall’Inter, la 32enne argentina non ha infatti rinunciato al suo ingaggio nel programma sportivo ‘Tiki Taka’ e così, almeno per quest’anno, sarà una pendolare di lusso.

