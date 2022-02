Alberto Aquilani esce allo scoperto, dopo l'addio con Michela Quattrociocche ha ritrovato l'amore: ecco chi è lei

Alberto Aquilani ha nuovamente il batticuore. Dopo l’addio con Michela Quattrociocche, 33 anni, da cui ha avuto due figlie, Aurora, 11 anni il prossimo 12 aprile, e Diamante, 7 anni, l’ex calciatore della Roma, allenatore della Fiorentina Primavera, ha ritrovato l’amore. Sul social lo sportivo 37enne esce allo scoperto e si fa vedere insieme alla fidanzata

Alberto Aquilani è pazzo di Francesca Borlenghi, una sorridente bionda nata nella Capitale grande tifosa giallorossa. La giovane donna è stata, come sottolineato dallo stesso ex centrocampista su Instagram, “il miglior regalo del 2021”. I due si sono messi insieme lo scorso anno.

Francesca Borlenghi, come si legge sul suo profilo Linkedin, lavora in Pfizer, la famosa azienda farmaceutica ora sulla bocca di tutti grazie al vaccino anti Covid. Su di lei scrive: “Attualmente lavoro come Scientific Advisor per Pfizer nel team di Malattie Rare (categorie Protette I.68/99 art.1). Sono una donna che lavora sodo e propositiva. Sono di mentalità aperta, sempre sorridente e sempre desiderosa di lottare per avere successo”. Cita anche una frase di Vincent Van Gogh: “La normalità è una strada asfaltata: è comoda da percorrere, ma non ci crescono fiori”.

Aquilani e la Quattrociocche, ora legata a Giovanni Naldi, si erano conosciuti nel 2008, quattro anni dopo si erano sposati. La rottura è arrivata a sorpresa a maggio 2020, annunciata dai due con un post condiviso. Entrambi hanno archiviato la loro unione e sono tornati a sorridere accanto a un’altra persona.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/2/2022.