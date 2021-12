Alec Baldwin piange in tv dopo la tragedia: 'Non ho premuto il grilletto’

A un mese e mezzo dalla tragedia avvenuta sul set del film ‘Rust’, quando la pistola di scena in dotazione ad Alec Baldwin ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, l’attore è apparso per la prima volta in televisione. Il 63enne ha sostenuto di non aver mai premuto il grilletto contro la donna, anche se non è stata fornita una spiegazione su come sono andate quindi le cose. “Il grilletto non è stato premuto. Non ho premuto il grilletto. Non punterei mai l’arma contro qualcuno per poi sparare, mai”, ha affermato visibilmente provato.

Baldwin non ha neanche idea di come un proiettile vero sia finito nella pistola. “Qualcuno ha messo un proiettile vero nell’arma. Un proiettile che non sarebbe neanche dovuto essere sul set”, ha aggiunto portandosi le mani al volto.

Alec ha anche fatto sapere che quanto accaduto rappresenta il dolore più grande della sua vita e che ancora non riesce a realizzare come sia potuta succedere una cosa del genere. “Anche ora trovo difficile credere a quanto successo. Non mi sembra reale”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 2/12/2021.