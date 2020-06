Alena Seredova e Nasi, un acquazzone li sorprende durante una passeggiata con la figlia: le immagini

Maxi Lopez, sfida di tatuaggi con Icardi

Maxi Lopez stupisce tutti. Scatena una vera e propria lotta a colpi di tatuaggi per i tre figli: il calciatore mostra fiero per la prima volta insieme i tattoo con i nomi dei tre bambini avuti da Wanda Nara, Valentino, 10 anni, Constantino, 9, e Benedicto, 7. Il bomber argentino 36enne sembra quasi voglia mandare un messaggio all’ex moglie e soprattutto al suo attuale marito, Mauro Icardi: lancia un guanto di sfida su chi li ami di più. I ragazzini sono sangue del suo sangue, è come se dicesse: “Il padre sono io”…

