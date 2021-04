Alena Seredova felicissima col compagno Alessandro: 'Lui capisce le donne'

Alena Seredova parla del compagno Alessandro Nasi da cui il 19 maggio scorso ha avuto la sua terza figlia, Vivienne Charlotte, che a breve compirà un anno. E’ felicissima con l’uomo che ha scelto di avere accanto. La ceca 43enne rivela: “Lui capisce le donne”.

Alena lancia una frecciatina all’ex marito Gigi Buffon, padre dei suoi adorati Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11? Implicitamente sembrerebbe proprio di sì. La Seredova risponde alle domande dei follower e quando le chiedono di Alessandro si illumina in volto. “E’ un uomo che capisce la donna, che sembra una cavolata, ma non lo è”, sottolinea.

VIDEO

La showgirl e modella sul social svela pure cosa non le piace del suo corpo. Quando le domandano cosa ne pensi dei fan ‘feticisti’, confessa: “Per me è un po’ incomprensibile perché i miei piedi sono sempre stati il mio punto debole, il mio complesso, perché non mi piacevano, quindi non li capisco”. Ora accetta i suoi difetti: “Mi ha aiutato molto l’età, la maturità”.

In merito al lavoro la Seredova dice: “Avrei potuto fare molto di più, ho sprecato il tempo, ma va bene così, sono soddisfatta”. Non andrebbe a un reality: “In questo momento no, poi cosa accadrà tra qualche anno non so: adesso no perché non ce la farei senza i miei ragazzi”. Ma le piacerebbe girare un altro film: “E’ sempre stata un’esperienza meravigliosa: ho fatto sette film ed è stato bellissimo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/4/2021.