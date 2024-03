''Alessandra Mastronardi disperata'': per un settimanale l'attrice sarebbe stata lasciata dal marito a 8 mesi dal matrimonio

Secondo Gente la 38enne non vivrebbe più in casa con Giampaolo Sannino, che non porterebbe più la fede

Avevano detto di sì lo scorso 8 luglio ad Anacapri felici più che mai. Alessandra Mastronadi per un settimanale sarebbe “disperata”. Sarebbe stata lasciata dal marito ad appena 8 mesi dal matrimonio. Secondo Gente la 38enne, ex volto de I Cesaroni, non dividerebbe più la stessa abitazione con Giampaolo Sannino, 41 anni. Il dentista non porterebbe neanche più la fede all’anulare.

Alessandra avrebbe trascorso un compleanno senza il marito accanto: il 18 febbraio scorso avrebbe spento le candeline da sola, con accanto solo la sorella e alcune amiche. “Il matrimonio tra l’attrice Alessandra Mastronardi e il marito, il dentista Gianpaolo Sannino, sarebbe ai titoli di coda. Ad appena otto mesi dalle nozze celebrate ad Anacapri, la coppia non vivrebbe più sotto lo stesso tetto. Sarebbe stato lui a lasciare la moglie cambiando indirizzo e orizzonti", svela il giornale.

“Pare che la Mastronardi non si rassegni alla nuova dimensione ‘in solitaria’, sia profondamente triste, al punto da attenderlo sotto casa, seduta in auto. Per carpirne i movimenti o forse per tentare di chiarire la situazione?”, continua il settimanale.

Il rotocalco conclude: “I venti di crisi soffierebbero già da qualche mese. Ora, però, qualcosa è cambiato: hanno smesso di seguirsi sui social, hanno tolto la fede nuziale e, tra gli ultimi post di lei, c’è una frase sibillina: ‘Per aspera ad astra’, ossia ‘attraverso le difficoltà, sino alle stelle’”.