Se le cose non dovessero cambiare in Italia, i due si sposeranno anche in Spagna

Il giornalista 61enne, come dichiarato, vuole adottare la figlia del 23enne, Melissa

Alessandro Cecchi Paone si sente “felice, sereno, ringiovanito, addolcito”. Lo confessa a Chi. Tutto merito di Simone Antolini. I due si sposano, come avevano annunciato. Il giornalista 61enne rivela la data delle nozze e chi lo unirà in matrimonio col 23enne.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano: data delle nozze e chi li unirà in matrimonio

Cecchi Paone ora ha la sua bellissima famiglia di cui fa parte Melissa, la figlia di 5 anni di Antolini, Susy, un cucciolo di Labrador, e la 'suocera' Samantha, a cui si è molto legato, sposata con Corrado, il padre di Simone. Desidera fortemente il matrimonio col ragazzo.

“Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà, qualora anche la mamma di Melissa sia d’accordo, di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”, svela il divulgatore scientifico, opinionista tv di tanti programmi d’informazione.

Alessandro ha un bellissimo rapporto con la bimba, che lo chiama ‘zio’. “Io sostengo e supporto Simone in tutto: sicurezza, organizzazione, regole. Lui, dalla sua, è molto più accondiscendente con Melissa, mentre io, a malincuore, devo fare il rigido”, spiega. Antolini è un padre “presente, attento, accorto, premuroso, responsabile”. Sui rapporti con la madre della bimba dice: “Cordiali, dalla mia. Ho avuto l’occasione d’incontrarla solo due volte”. “Buoni. Melissa, da quando ha 2 anni, per una serie di circostanze vive con me. La sua mamma, Valentina, riconosce e apprezza quello che con Alessandro stiamo facendo. Per il futuro... vedremo”, chiarisce con sicurezza il compagno.