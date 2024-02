Il giornalista 63enne e il 24enne si sono uniti in matrimonio lo scorso 22 dicembre a Napoli

Sono partiti senza Melissa, 5 anni, al seguito: una crociera in Paesi fantastici

“Grazie a chi ci ha regalato un luna di miele indimenticabile”, scrive Alessandro Cecchi Paone sul suo profilo social. Le sue parole accompagnano un post in cui condivide tantissime foto del viaggio di nozze con Simone Antolini. Il giornalista 62enne e il 24enne sono andati dall’altra parte del mondo: per la coppia una lunga crociera in cui hanno visitato Malesia, Sri Lanka, Singapore, Thailandia e India.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini in viaggio di nozze dall'altra parte del mondo: le immagini della luna di miele da sogno

Sono state due settimane fantastiche a bordo della nave Celebrity Millenium. Per raccontare la loro gioia, i due pubblicano anche un video in cui appaiono tanti momenti del viaggio di nozze appassionato. Melissa, 5 anni, la bimba avuta da Antolini, è rimasta ovviamente a casa coi nonni e la madre stavolta: Alessandro e Simone hanno fatto i romantici nel viaggio tutto per loro.

Cecchi Paone si è unito in matrimonio con il compagno lo scorso 22 dicembre a Napoli. La luna di miele non è stata immediata. I due hanno detto di sì al Maschio Angioino. La cerimonia per l’unione civile è stata officiata dal sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi. L'ex moglie di Cecchi Paone, Cristina Navarro, e Ilenia Antolini, cugina dello sposo, sono state le testimoni. Il ricevimento è stato organizzato al Teatro Sannazaro, tra brindisi e risate con amici cari, parenti e qualche vip.

Alessandro e Simone hanno cominciato a scriversi durante la pandemia. Il loro, come detto più volte, è stato "un incontro voluto dal destino". Sorridono alla grande felicità che sentono dentro.

Simone è quello giusto per il divulgatore scientifico

Il divulgatore scientifico al Corriere della Sera ha detto che per la decisione di sposarsi è stata fondamentale una cosa: “Sapere che con Simone avrei davvero formato una famiglia. La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario. Se andiamo d'accordo? Sì molto”.

Alessandro è felicissimo insieme al ragazzo: "Mi fa stare tranquillo"

Da quando ha fatto coming out, Cecchi Paone ha sempre preferito partner giovanissimi: “Ho sempre frequentato partner giovani: mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva, la mia esperienza. Per contro, prendo entusiasmo e sguardo al futuro”. Antolini è “quello giusto. Mi fa stare tranquillo”.