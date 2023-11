Alessandro Del Piero festeggia l'ultimo compleanno da quarantenne in una grande capitale europea con tutta la famiglia: foto

Accanto a lui la moglie Sonia Amoruso, 48 anni, sposata nel 2005

Alessandro Del Piero gioisce con accanto i suoi cari. Festeggia l'ultimo compleanno da quarantenne in una grande capitale europea insieme a tutta la sua bella famiglia. Spegne 49 candeline a Madrid, dove ora vive per tenere d’occhio i suoi due maschi, che hanno deciso di seguire le sue orme in campo.

Alessandro Del Piero festeggia l'ultimo compleanno da quarantenne in una grande capitale europea con tutta la famiglia

Pinturicchio celebra il suo giorno speciale in un ristorante. Accanto a lui c’è la moglie, Sonia Amoruso, 48 anni, che ha sposato nel 2005. Non possono mancare i suoi ‘gioielli’, i tre figli, Tobias, 16 anni, Dorotea, nata nel 2009 e Sasha, venuto al mondo nel 2010.

Il campione, ex Juventus, sorride entusiasta. Quando il cameriere porta lo champagne per brindare, batte le mani, tornando bambino. Poi arriva una fetta di dolce con sopra le candeline pirotecniche a fontana che hanno pure il numero 4 e 9. E’ raggiante.

Dopo tanti anni trascorsi a Los Angeles, ora il campione del mondo al Mondiale del 2006 vive in Spagna. Si è trasferito con l'intera famiglia per stare vicino Tobias e Sacha. Il primogenito un anno fa ha debuttato col Getafe nel Cadete B, la seconda delle 5 squadre che ha il club nella sua cantera per i ragazzi nati nel 2007 e nel 2008, e gioca in Division de Honor. Il terzogenito è, invece, nella ‘escuela’ della stessa squadra con l’Infantil.

Alex celebra il giorno speciale, il 9 novembre, pure con il suo cagnolino

Alex festeggia anche con il suo cagnolino. Tobias insieme al fratello e alla sorella hanno realizzato per lui un cartellone con su scritto: "Auguri papà": l'ex calciatore lo fa vedere in una foto. Il ragazzo è legatissimo al genitore, che lo segue quotidianamente negli allenamenti.