Alessia Fabiani per la prima volta in tv con i figli gemelli Kim e Keira, attori già a 12 anni: dalla Balivo il motivo dei particolari nomi

Alessia Fabiani sorride con loro due seduti accanto. A La Volta Buona si accomoda nel salotto di Caterina Balivo. E’ in tv per la prima volta con i figli gemelli Kim e Keira, avuti dall’ex Fabrizio Cherubini: i due lavorano da attori e già a 12 anni hanno parecchie idee sul loro futuro. La showgirl 47enne si commuove e rivela il motivo del particolari nomi scelti per loro.

Kim e Keira hanno già recitato per diverti registi famosi, come Matteo Garrone, che li ha scelti in Pinocchio. E’ l’ex Letterina a prepararli a casa: è amorevole, ma anche severa se serve, soprattutto con Kim, il più vispo dei due. "Per essere qui siamo usciti prima da scuola, siamo emozionati", confidano i piccoli.

La Balivo chiede ai due bambini se sanno perché sono stati chiamati Kim e Keira. “Sì, perché a mamma piaceva tanto un’attrice, Keira Knightley - replica la femminuccia - E così d’accordo con nonno e nonna hanno scelto questo nome”. “Io mi chiamo Kim perché a mamma e nonna piaceva Kim Rossi Stuart”, confida Kim. "Ora lo dico alla mia amica Ilaria Spada”, ribatte Caterina, molto legata alla compagna dell’artista. “Ma lo sa, lo sa. Lo abbiamo anche incontrato nello studio dentistico dove andiamo. Lui si è girato e gli ha detto: ‘Tu mi sa che ti chiami così per colpa mia’. E così ci siamo salutati e lui finalmente ha conosciuto di persona il motivo del suo nome”, sottolinea la Fabiani sorridente.

Alessia poi precisa: “Questi due nomi piacevano anche al loro padre, quindi è stato contento di darli a loro due”. La conduttrice chiede ai bambini se vogliono continuare a recitare. “Mi diverto molto sul set, ma sono ancora piccola, quindi non è una risposta certa, magari cambierò idea più volte”, le precisa Keira. “Io vorrei continuare a essere un attore, ma mi piace anche giocare a calcio, vorrei diventare un calciatore nel ruolo di centrocampista centrale”, fa sapere Kim.