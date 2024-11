''Mio padre Cristiano si è fatto una risata parlando della mia salute a rischio grave'': Francesca De André fa un racconto scioccante in diretta tv

La 34enne, figlia di Cristiano De André e nipote del Faber, ha mosso una pesante accusa al genitore

Ha affermato che il 61enne non solo non avrebbe mosso un dito per aiutarla quando ha scoperto delle masse tumorali, ma si sarebbe fatto anche una risata

Francesca De André ha mosso un’accusa molto grave al padre Cristiano in diretta tv.

Ospite di Caterina Balivo, la 34enne, figlia del cantautore e quindi nipote del Faber, ha infatti affermato che il genitore non solo non si sarebbe interessato al lei dopo aver saputo che le era stata asportata una massa tumorale, ma si sarebbe addirittura fatto una risata sul problema di salute della ragazza.

Parlando a ‘La Volta Buona’, Francesca ha detto di Cristiano, 61 anni: “Non mi ha cercata. Mio fratello non parla più con mio padre perché lui non è riuscito nemmeno ad interessarti quando io sono stata in ospedale, ho avuto delle masse tumorali, la rimozione delle tube…”.

“Lui si affida a un sacco di cliniche private, mentre di me non si è interessato minimamente, come non se ne interessa da nessun punto di vista. Anzi so che si è fatto anche una risata parlando della mia salute a rischio grave”, ha aggiunto.

In studio - la ragazza era infatti collegata in esterna - in molti hanno sgranato gli occhi di fronte a queste parole.

In studio la Balivo appare turbata dal racconto di Francesca

“Io non posso avere parole amorevole nei confronti di quest’uomo che faccio anche fatica a chiamare padre onestamente”, ha continuato.

“Non mi ricordo neanche più da quant’è che non ci sentiamo. Credo che oggi abbia un sacco di rughe in più e qualche capello bianco anche, poi per la vita che fa ancora peggio…”, ha sottolineato.

“Mi fa dispiacere aver avuto un padre del genere”, ha continuato.

Infine ha voluto spiegare che lei ha iniziato a parlare del genitore pubblicamente per rispondere ad alcune cose che sarebbero state scritte da lui su di lei nel suo libro autobiografico.

Francesca ha spiegato di non ricordare neppure più da quanto tempo non parla col padre Cristiano

“I rapporti con mio padre da tempo si sa quali sono. Più che per mia volontà, sono venuti fuori pubblicamente perché il mio è sempre stato un rispondere a quello è stato dichiarato in un libro autobiografico pubblicato da lui, pieno di menzogne”, ha detto.

“Da lì è nata una diatriba legale in concomitanza con quella mediatica. Da lì è venuto fuori pubblicamente”, ha affermato.