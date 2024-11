Alessandro Matri ha già fatto l'Albero di Natale con le figlie a metà novembre, senza Federica Nargi: l'ex velina non la prende bene

L’ex calciatore cede alla richiesta delle due figliolette e con loro si mette all’opera

Lei è a Roma, impegnata con le prove per Ballando con le Stelle: è in lizza per la vittoria finale, data per favorita insieme a Bianca Guaccero. La sua famiglia è a Milano, invece, e così capita l’inevitabile… Alessandro Matri ha già fatto l'Albero di Natale con le figlie a metà novembre, senza Federica Nargi, assente ‘giustificata’. Eppure l’ex velina 34enne non la prende benissimo: le dispiace molto non aver addobbato la casa insieme a loro.

L’ex calciatore pubblica il reel su Instagram in cui racconta la mattinata da ‘santo’ con tanto di aureola. Nel breve video si vede il 40enne che si mette all’opera, aiutato da Sofia e Beatrice, 8 e 5 anni. Monta l’albero, mette le luci, gli addobbi: le bambine gli danno una mano entusiaste. Non è finita.

Si passa anche a tutti gli oggetti natalizi che devono essere nel salone del loro appartamento: Un enorme Santa Claus, carillon evocativi del periodo festivo. Tutto alla fine è perfetto. Così posa insieme alle figlie sotto l’albero di Natale finito: una delle bimbe ha in mano il cartonato che raffigura la madre assente.

“Sì lo so, è il 14 novembre, ma glielo fate capire voi alle bimbe …!! ??? Un ringraziamento particolare per la NON partecipazione a Federica Nargi”, scrive Alessandro. La compagna, che divide la vita con lui dal 2009, vede, reposta e commenta malinconica: “Senza di me nooooooooooooooo, mi mancateeeeeeeee”. A corredo molte faccine tristi che versano lacrime e tantissimi cuori.