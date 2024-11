La 62enne interviene alla puntata di Password su Rtl 102.5, durante l'intervista a Kekko Silvestre dei Modà

Parla con l’amico e gli esprime la felicità per il ritorno sulle scene, ma poi confessa…

Maria De Filippi interviene telefonicamente a Password su Rtl 102.5, durante l'intervista a Kekko Silvestre dei Modà. Si congratula con l’amico per il suo ritorno sulle scene, il cantante annuncia infatti un’unica data a San Siro con la band il 12 giugno 2025. La conduttrice ne è felice. Mentre parla con lui, inevitabilmente affronta anche il suo privato e racconta l’arrabbiatura sull’eredità di Maurizio Costanzo. False notizie messe in giro sui social l’hanno ferita. “Quel cretino mi ha fatto ribollire il sangue, ero una iena”, svela la 62enne.

''Quel cretino mi ha fatto ribollire il sangue, ero una iena'': Maria De Filippi racconta l'arrabbiatura sull'eredità di Maurizio Costanzo

Maria sottolinea a Kekko: “Il lavoro riempie la giornata, ti obbliga a mettere da parte il dolore per continuare a vivere e per rispettare chi ti segue”. L’artista ha avuto momenti di depressione, lei, che anche nel dolore ha continuato ad andare avanti, gli sottolinea il suo pensiero.

Poi si parla dei social e dei commenti spesso falsi o denigratori che vi arrivano. “I social li leggo e penso di essere più strutturata nel leggerli rispetto ad un ragazzino di 18/19 anni e in quello bisognerebbe educarli perché faticano tanto. Ti destabilizza quello che dicono su di te, magari con un nome finto. Noi abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e a rispettare tutti ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così”, precisa la De Filippi.

La 62enne interviene alla puntata di Password su Rtl 102.5, durante l'intervista a Kekko Silvestre dei Modà

Maria così racconta l’episodio che l’ha fatta uscire fuori da gangheri. “Un giorno mi sono imbattuta in un tizio che avrà sui 65 anni che diceva delle stron*ate serie, un sacco di palle con serietà su di me. E mi sono detta: ‘Quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce’. Ma poi ho cambiato idea, perché in questo modo gli faccio anche pubblicità. Ho pensato di querelarlo e l’ho fatto perché penso che ci sia un limite”, confida.

“Una cosa che mi ha fatto saltare i nervi è quando ha parlato di Maurizio raccontando di un’eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio - prosegue la presentatrice - Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli e un cretino che sui social dice questo mi ha fatto ribollire il sangue. Su questo argomento ero una iena, volevo farlo vedere per mostrare le cavolate che questo tizio dice”. Maria conclude: “I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi, ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone”.

Costanzo, scomparso il 23 febbraio 2023, ha avuto due figli dalla prima moglie Flaminia Morandi, con cui è stato sposato dal 1973 al 1984, Camilla e Saverio, 50 e 47 anni. Legato a Marta Flavi dal 1989 al 1995, con ha avuto alcun erede da lei. Nel 2001 è arrivato nella sua vita anche Gabriele, adottato con la De Filippi, la sua terza moglie, che gli è stata accanto dal 1995 fino alla sua morte.