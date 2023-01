Libera dalla gabbia dorata dei reality, la 50enne si diverte con balletti scatenati

La Pinella nel suo show ritrova la leggerezza di un tempo ed è esplosiva

Alessia Marcuzzi dopo la pausa di due anni torna in tv e debutta su Rai Due con il suo Boomerissima. La 50enne nel suo show ritrova la leggerezza di un tempo, quella che l’ha resa famosa in tante edizioni del Festivalbar, ed è esplosiva, liberata completamente dalla gabbia dorata in cui i reality l’avevano rinchiusa per tanto tempo.

Alessia Marcuzzi debutta con 'Boomerissima' e si scatena come una vera performer: i look

La Pinella si lancia in balletti scatenati, adotta ogni volta look che rimandano a tempi passati, quelli dei cosiddetti ‘Boomer’, gli Over 50, ma per molti ragazzi chiunque abbia più di 37 anni. Sceglie anche outfit da Millennial e porta sul piccolo schermo una gara che mette a confronto le due generazioni.

Boomerissima alla prima non sfonda con lo share. Alessia parte lenta, raccogliendo un tiepido 7,4%, complice anche la serata che vedeva su Rai Uno la fiction con Sergio Castellitto sul generale Dalla Chiesa e su Canale 5 il turno di Coppa Italia Inter-Parma.

Lo show in prima serata raccoglie il 7,4% di share

La Marcuzzi accoglie i suoi ospiti con un abitino nero che mette in evidenza il suo fisico magro e tonico. Il vestito, total black, ha una generosa scollatura, lascia le braccia e le spalle scoperte. Il corpetto ha una leggera trasparenza sul ventre, la gonna corta in tulle, lascia le sue gambe, rigorosamente con i collant velati, in primo piano. Ai piedi décolleté in tono con tacchi a spillo vertiginosi.

La presentatrice nel format si sente completamente a suo agio

La presentatrice nel corso della trasmissione omaggia anche Michael Jackson facendosi ammirate in versione Smooth Criminal. Look bianco, come nel videoclip della hit. Si lancia pure nella mossa leggendaria dell’artista, il 45 Degree Lean.

Alessia si diverte anche con Luciana Littizzetto in una gag

Alessia Marcuzzi esce dalla sua ‘confort zone’ e si mette alla prova, sui social sono moltissimi quelli che la elogiano e gioiscono per il ritorno in tv: lo show non è ancora perfetto, ma c’è tutto il tempo per limarlo e lasciare che i punti di forza prevalgano, lei per il momento vince e conquista col sorriso.