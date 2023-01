Il calciatore 30enne con un post rivela le drammatiche complicazioni sorte per la moglie

L’influencer e stilista 27enne ha dato alla luce la sua quarta figlia, Bella

Alice Campello, moglie dell’ex attaccante della Juventus, ora all’Atletico Madrid, Alvaro Morata, è in terapia intensiva dopo il parto. A svelarlo è il calciatore 30enne con un post. Il 9 gennaio l’influencer e stilista 27enne ha dato alla luce la sua quarta figlia, Bella. La bimba è nata alla Clinica Universitaria de Navarra nella capitale spagnola. Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, ma sono sorte delle complicazioni che hanno fatto sfiorare il dramma.

Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto: paura per Alvaro Morata

“Ieri, 9 gennaio, é nata Bella ed é meravigliosa. La mamma purtroppo dopo il parto, che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto”, scrive nel post Instagram congiunto all'account della moglie il bomber. Lo accompagna con le prime tenere foto della piccola.

Il calciatore 30enne con un post, in cui condivide alcune foto della figlia, Bella, nata il 9 gennaio, rivela le drammatiche complicazioni sorte per la moglie

“Alice é forte e un po’ alla volta sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva della Clinica Universitaria de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi”, aggiunge Morata.

Lo sportivo non dimentica di ringraziare lo staff di medici che si sta prendendo cura della Campello: “Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli…posso solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati”.

La 27enne e l'ex attaccante della Juventus sono genitori anche dei gemelli Leonardo e Alessandro, 4 anni, e a Edoardo, 2 anni

Alice, già mamma dei gemelli Leonardo e Alessandro, che hanno quattro anni, e a Edoardo, il terzo maschietto, che ha due anni, poco prima di partorire, aveva aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. “Io e Bella stiamo bene - aveva detto l’influencer - domani la conoscerò. Ma sono tanto stanca, guardate i miei occhi”. Non poteva immaginare le complicazioni che l’hanno fatta rischiare grosso subito dopo aver dato alla luce la figlia.