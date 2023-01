Barbara d'Urso sale in cattedra: professoressa all'Università, ecco cosa insegnerà

La conduttrice di Pomeriggio 5 farà lezione alla Iulm Food Academy di Milano

Barbara d’Urso sarà professoressa all’Università. La conduttrice 65enne il 23 gennaio prossimo sale in cattedra, farà lezione alla Iulm Food Academy di Milano, è stata chiamata a rivestire il prestigioso ruolo per insegnare agli studenti come nutrirsi al meglio e perfezionare l’immagine in tv.

La prima lezione della presentatrice di Pomeriggio 5 all’Università è su “Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della tv”. Carmelita è una vera esperta a riguardo: ogni giorno segue un regime alimentare sano e controllato. Da anni, ogni giorno, pratica, inoltre, sport: all’alba quotidianamente fa una lezione di danza classica, la sua grande passione.

Barbara a La Repubblica aveva svelato la sua dieta antiossidante e anti-invecchiamento, che segue pure il Ph degli alimenti. A colazione si sazia con una fetta di pane integrale, uno yogurt naturale e spesso con un centrifugato di rape rosse, carote e miele. A pranzo si concede pasta integrale o del riso con verdure, un cucchiaio di olio di oliva a crudo e circa 150 grammi di pesce. In alternativa al secondo un etto di tofu. Per cena, invece, un secondo a scelta, accompagnato sempre da verdure cotte e una fetta di pane integrale. Non scorda mai un buon bicchiere di vino rosso. Così riesce a mantenersi un forma e ad avere una pelle tonica ed idratata.