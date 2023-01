Via la barba, chioma diversa e un outfit da Boomer coloratissimo e informale

Il Dj e manager 42enne azzarda e sul web non conquista i follower

Francesco Facchinetti non lascia sola Alessia Marcuzzi. Il 42enne, ex della conduttrice 50enne, da cui ha avuto la figlia Mia, 11 anni, torna in tv per il debutto dell’ex compagna, al timone su Rai Due di Boomerissima dopo due anni di pausa dal piccolo schermo. Il Dj e manager sfoggia per l’occasione un nuovo look.

Francesco Facchinetti in tv per il debutto dell'ex Alessia Marcuzzi sfoggia un nuovo look

Via la barba, Francesco ha il volto ‘pulito’, come in passato. Anche i capelli li porta all’indietro, e non scompigliati e vaporosi come ultimamente era solito fare. Indossa un outfit da Boomer, squadra a cui appartiene nell’appassionante gara, coloratissimo.

Sul web Facchinetti non conquista i follower. Su Twitter sono molti a criticare la sua mise, giudicata quasi un ‘pigiama’. Il bomber che porta con nonchalance è ritenuto esagerato, come pure il calzoni abbinati, firmati da un famoso brand di capi sportivi. In tantissimi sottolineano: “Irriconoscibile”.

Via la barba, chioma diversa e un outfit da Boomer coloratissimo e informale

Francesco Facchinetti non replica alle critiche: anche in passato alcuni suoi look hanno fatto discutere. Durante lo show con Alessia accenna alla loro storia d’amore. Quando arirva il gioco SuperHit, la conduttrice gli sottolinea: "Sai che non so quale sia la tua canzone preferita?". Lui replica: “E’ una cosa che ha a che fare con te. La prima volta che ci siamo visti, ti ricordi cosa abbiamo fatto?".

Alessia però ha scordato tutto: ”No…cioè, nel senso, non mi ricordo dov’era. Veramente, ho un vuoto… Noi ci siamo scritti la prima volta, va be' comunque andiamo avanti". Facchinetti chiarisce: "Ma non volevo dirlo infatti, però cos'è successo? Quella sera avevo la maglia degli A-ah perché tu sei fanatica degli A-ah, te lo ricordi che avevo quella maglia?”.

Il Dj e manager 42enne azzarda e sul web non conquista i follower

La Marcuzzi controbatte ancora con un secco: "No". Claudia Gerini, in squadra con Facchinetti, non può fare a meno di intervenire con una battuta: "Le è rimasta proprio impressa quella serata...". Alessia Marcuzzi ride di gusto, mentre Francesco Facchinetti rivela: “Parliamo di un brano che fu galeotto per noi, anche se tu non te lo ricordi, perché ha attivato una storia che è durata nel tempo ed è stata una bellissima storia d'amore. La canzone si chiama ‘Take on me’”.