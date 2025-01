''Mi impegno tanto a tenere unita la mia famiglia allargata'': Alessia Marcuzzi parla dei figli avuti da padri diversi 

La conduttrice: “Sono felicemente single. Sto bene, circondata dall’amore di tante persone che mi amano”

La 52enne a due anni dall’addio a Mediaset convita della decisione presa: “Non volevo rimanere legata ai reality”

Alessia Marcuzzi da giovedì 9 gennaio è al timone su Prime Video di Red Carpet – Vip al tappeto insieme alla Gialappa. Al Corriere della Sera parla delle scelte fatte nel ‘dopo Mediaset’, ma anche dei figli avuti da padri diversi. Conferma la sua attuale ‘singletudine’ e sottolinea: “Mi impegno tanto a tenere unita la mia famiglia allargata”. E’ genitore di Tommaso, 23 anni, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, 13, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti.

Quando le si domanda quale sia la sua più grande qualità in video, la conduttrice spiega: “Credo di essere esattamente come sono nella realtà, in tv non cambio una virgola di quello che faccio, dico e penso nella vita di tutti i giorni. E' la frase che mi ripetono più spesso quando mi fermano per strada. E poi sono una chiacchierona, quando la gente comune mi incontra alla fine scappa perché gli attacco sempre delle pippe clamorose”. Alessia non ha problemi a svelare pure i suoi difetti: “Sono permalosa, incazzosa, puntuta, pignola. Ma posso andare avanti con almeno altri 20 lati negativi del mio carattere”.

La Marcuzzi, schietta e sincera, rivela cosa le dà fastidio: “I titoli che cercano clickbait. Ho una famiglia da tenere insieme, anzi varie famiglie perché sono madre di due ragazzi avuti da due papà diversi. Siamo fortunati ad andare tutti d’accordo, mi impegno tanto a tenere unita questa famiglia allargata così bella. Quindi non mi piace quando stravolgono quello che dico e questo interferisce sulla mia vita privata”. Spesso al centro, suo malgrado del gossip, sulla sua situazione sentimentale precisa: “Sono felicemente single. Sto bene, circondata dall’amore di tante persone che mi amano”.

Due anni fa la Pinella ha deciso di andare via da Mediaset, è certa di aver fatto bene: “A 50 anni è tempo di bilanci, lavoravo senza sosta da quando ne avevo 17. Non c’è stato nessuno strappo con Mediaset, ma è stata una scelta dovuta al momento, una scelta fatta in nome di quella libertà di cui parlavo prima. Volevo concedermi la possibilità di condurre i programmi che mi piacciono, non volevo rimanere legata ai reality, volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me. Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi”.

La conduttrice è pure genitore di Mia, 13 anni, avuta da Francesco Facchinetti. In foto Alessia con l'attuale moglie del 44enne, Wilma Helena Faissol, da cui il manager e produttore ha avuto altri due figli, Leone, nato nel 2014, e Lavinia Angelica Catherine, 2016.

La Marcuzzi ora non ha più l’ansia degli ascolti: “Un tempo aspettavo i dati con le farfalle nello stomaco, molte volte hanno aiutato anche la mia autostima. Oggi invece sono più serena, ho due aziende, una di skin care e una di borse, che vanno bene, lavorativamente parlando sono appagata. Certo ammetto che è una felicità estrema non dover aver a che fare con gli ascolti!”. E sogna, come molte, Sanremo.