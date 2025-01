''Abbiamo pianto insieme dalla gioia'': Michelle Hunziker e le figlie estasiate dal viaggio in Lapponia per vedere l'aurora boreale

E’ partita insieme a Sole e Celeste, 11 e 9 anni, direzione Finlandia per la vacanza dei sogni

Le tre con la guida si divertono tra safari, passeggiate a -20 e spuntini nella casetta nel bosco

Era la vacanza dei sogni, ora è un desiderio realizzato. Michelle Hunziker e le figlie sono estasiate dal viaggio in Lapponia per vedere l'aurora boreale. La showgirl 47enne è volata via dall’Italia con Sole e Celeste, 11 e 9 anni, le piccole avute dall’ex marito Tomaso Trussardi: destinazione Ivalo, una città della Lapponia finlandese situata nel comune di Inari. Qui, accompagnata dalla guida turistica, sta vivendo momenti fantastici. “Abbiamo pianto insieme dalla gioia”, svela sul social.

La svizzera e le bambine si divertono un mondo. Per loro prima un safari per scovare le renne in mezzo al bianco accecante della neve. Il sole, fa sapere, sorge alle 11,50 e tramonta alle 12,45. Il mondo è ovattato e magico, la temperatura è -20. Le tre, con indosso le tute termiche, osservano tutto con grande meraviglia.

“Ho sempre sognato di vedere i cristalli sugli alberi”, scrive Michelle, che si mostra con le ciaspole ai piedi insieme a una delle figlie. In una romantica casetta nel bosco, dopo la gita, si mangia zuppa lappone con panna, carote, patate e salmone. “Oggi avrò ingerito 6000 calorie, ma ne ho bruciate 7000 con sto freddo!”, rivela. “Le bambine sono al settimo cielo”, aggiunge Michelle.

E’ col buio, però, che arriva la sorpresa più grande. “Era il sogno mio e delle bimbe...non era scontato...ma l'universo ci ha ascoltate”, confida. L’aurora boreale illumina il cielo cosparso di stelle: è un incanto. La Hunziker condivide alcune foto in cui posa con Sole e Celeste. “Questo momento ci rimarrà impresso per sempre - sottolinea nelle Stories - In un quarto d’ora la natura ci ha regalato questo spettacolo!”.

Michelle pubblica anche un post e fa sapere: “Quante sere abbiamo sognato con le mie bambine di vedere le aurore boreali dal vivo…di essere così fortunate da intraprendere un viaggio di 4 giorni e poter assistere ad uno degli spettacoli più belli della natura…abbiamo pianto insieme dalla gioia e ce lo ricorderemo per sempre…”.