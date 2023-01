Due anni di pausa e il ritorno: la 50enne debutta su Rai Due con Boomerissima

“Avevo le spalle coperte ed è una questione non da poco quando decidi di mollare tutto”

Alessia Marcuzzi debutta su Rai Due con Boomerissima, programma che nasce da una sua idea, scritto anche da lei, al via stasera, martedì 10 gennaio. Dopo la fine del suo matrimonio e due anni di pausa dalla tv, torna. Al Corriere della Sera, commentando anche l’inaspettata separazione da Paolo Calabresi Marconi, la 50enne confida: “Devo essere felice”.

Alessia Marcuzzi riparte in tv dopo la fine del suo matrimonio: ''Devo provare a essere felice''. Le foto in conferenza stampa

Alessia è nuovamente single. Al quotidiano sul suo momento spiega: “Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma. Parlo con i miei figli delle mie scelte e la mia famiglia, mia mamma, mio papà, mi supporta e mi sostiene sempre, senza farmi sentire mai giudicata. Ci si deve provare nella vita ad essere felici, insomma. Poi non è sempre semplice. Ma oggi sono serena”.

La Marcuzzi sul debutto dice: “Ammetto che è una sensazione proprio strana, diversa da tutti gli altri debutti. Sono emozionata ma anche molto felice e serena, senza le ansie o paure che di solito prova chi fa il mio mestiere. Mi rendo conto che è un nuovo inizio ma, allo stesso tempo, un gradino in più che sono pronta a fare”.

Ha scelto di dire addio a Mediaset, la Pinella racconta: “L’arrivo in Rai è stata una cosa abbastanza inaspettata. La decisione era quella di prendermi una pausa dalla tv e quando l’ho fatto non sapevo cosa sarebbe successo. Volevo dedicarmi alle mie attività, alla mia linea di creme, alle borse. Non avevo chiara l’idea di tornare e forse non ne avevo neanche così tanta voglia. Poi, durante la pandemia, mi sono messa a parlare di diverse idee con alcuni amici autori ed è nato questo progetto. Forse avevo bisogno di fare una cosa che mi somigliasse di più”.

La presentatrice ha potuto permettersi si fermarsi, senza pensare ai soldi: “Per me è più facile, visto che economicamente avevo le spalle coperte ed è una questione non da poco quando decidi di mollare tutto. In ogni caso, si tratta anche di non avere paura di prendere la strada più difficile in nome di quella ricerca della felicità che io, forse anche in modo bambinesco, continuo a ritenere troppo importante”.

Nel suo show Alessia balla, si mette alla prova: “Non ho paura di rimboccarmi le maniche e non mi sento mai arrivata. A volte la mia insicurezza mi ha creato un po’ di fragilità, è per questo che mi butto. So benissimo che Rai 2 è una scommessa ma per me è una scommessa bellissima. Il mio obiettivo è migliorarmi”. E aggiunge: “Io sono boomerissima. Mia figlia me lo dice sempre. Anche se curo io i miei social, sono negata con la tecnologia. Però sull’apertura mentale mi sento un po’ meno boomer”.

Non è più una ragazzina, sui 50 anni compiuti la Marcuzzi sottolinea: “Per tutta la vita ho sentito i cinquantenni dire che in realtà dentro si sentivano dei ragazzini, quando per me erano solo dei boomer. Ora che li ho anche io, capisco cosa intendessero. Forse proprio per questo ho deciso di lanciarmi in questa avventura”.

Quando non ha lavorato ha riflettuto molto su se stessa, Alessia ammette: “Più che altro mi domandavo: posso dare ancora qualcosa? Se mi rendessi conto che non posso dare più niente sarei la prima a mettermi in discussione, non voglio esserci per forza. Se invece alla gente mancavo, allora ha senso continuare. Di certo questa cosa mi ha rimesso in circolo emozioni che non provavo da tempo”.