Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro a letto insieme dopo la puntata del GF Vip: bacio sotto le coperte, guarda

I due vanno a dormire ‘vicini vicini’ e la passione prende il sopravvento

La venezuelana 30enne dimentica Antonino Spinalbese e fa il bis col 32enne

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si avvicinano pericolosamente nella Casa dopo la puntata del GF Vip. Il 32enne nato a Verona a Signorini della venezuelana in diretta tv dice: “Se mi piace? Ma sì è carina, è una ragazza che ha delle caratteristiche che mi piacciono. Esteticamente mi piace , ma non potrei mai avere una storia con lei. Perché lei dice: ‘Io che sono bellissima e non mi vogliono’. Quello che non capisce è che queste cose vanno bene a 20 anni, ma poi ci sono cose più importanti dell’essere belle”. Eppure poco dopo si lascia travolgere dalla 30enne. I due vanno a letto insieme e scatta il bacio sotto le coperte.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro a letto insieme dopo la puntata del GF Vip: bacio sotto le coperte

Nicole Murgia è sicura: nei giorni scorsi i due si sarebbero chiusi nell’armadio per baciarsi. Non si fa fatica a crederlo, visto il comportamento della coppia sotto le coperte. Dopo una lunga chiacchierata, gli ‘Oriele’, così li ha già ribattezzati il popolo del web, si lasciano andare ad atteggiamenti intimi. La Marzoli così dimentica Antonino Spinalbese, con cui era andata già ‘oltre’ al reality, e fa il bis con il veneto.

I due vanno a dormire ‘vicini vicini’ e la passione prende il sopravvento

La venezuelana 30enne dimentica Antonino Spinalbese e fa il bis col 32enne

Daniele si confronta con Oriana: “So che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso”. Poi gioca: “Ok, allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso". Lei confessa: “Tu lo sai che io ci tengo. E tu mi adori, lo so e lo sento, si lo percepisco, lo sento, certo che lo sento".

La coppia cerca di celarsi, ma i rumori tradiscono e rivelano tutto

Dopo le parole, le carezze e gli abbracci, nel lettone, nascosti dalle coperte, la Marzoli e Dal Moro si tengono stretti: le telecamere mostrano movimenti ambigui, i microfoni fanno sentire i loro sospiri. E arriva il rumore inconfondibile di un bacio. I social mostrano tutti e i video dei due in pochissimo tempo diventano virali.