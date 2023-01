Micol Incorvaia in lacrime: confronto con la sorella Clizia e commovente incontro col padre a cui presenta Edoardo Tavassi

La maggiore si preoccupa per la 29enne: vuole che nella Casa sia tutelata nei sentimenti

Micol Incorvaia al GF Vip vive una serata densa di emozioni. La ‘vippona’ prima ha un confronto con la sorella Clizia: la 42enne vuole che nella Casa sia tutelata nei sentimenti. Poi ha un commovente incontro col padre a cui presenta anche l’uomo che le fa battere il cuore, Edoardo Tavassi. Le lacrime scendono copiose sul volto della 29enne, travolta dalla bella sorpresa.

Clizia al reality vuole parlare con il fratello di Guendalina e Nicole Murgia: ritiene che tra i due ci sia una complicità sospetta e non desidera che Micol venga presa in giro. “Da parte della Murgia c’è tanta malizia. Se non ci fosse stata questi atteggiamenti con te, Edoardo, li avrebbe anche in presenza di Micol. Ma quando c’è Micol la Murgia non fa queste cose. Dimmi la verità: hai trovato davvero in Micol una donna che può fare per te o è più un punto di riferimento? Eravate bellissimi insieme e vi ho sempre supportato, ma nelle ultime settimane mi sembrate un po’ persi. C’è amicizia o altro?”, chiede al 37enne la compagna di Paolo Ciavarro nel giardino della Casa.

Tavassi prova a tranquillizzare Clizia: “Con Nicole siamo solo amici, si fa per scherzare. A me Micol piace tanto. Non ci siamo sparati parolone grosse perché la vita vera è fuori, non qua dentro. Lei mi dà tanta leggerezza”. Anche la Murgia smorza tutto: “Credo che se Micol avesse notato dei miei atteggiamenti particolarmente maliziosi nei confronti di Edoardo, me l’avrebbe detto”.

Pure Micol, chiamata a dire la sua, smentisce la sorella: “Sorellona, queste cose che hai detto io non le ho mai pensate, te lo giuro, mai pensate. Ce le hanno anche urlate al megafono, mi hanno detto di stare attenta alla Murgia e di non fidarmi, ma in realtà non ho mai pensato niente di negativo di lei”.

Clizia è ancora sospettosa, alla fine però si arrende. Così Signorini dice a Micol di correre nel cortiletto: per lei c’è un’altra sorpresa, l’aspetta il papà Salvatore. Freezata, la ragazza appena lo vede è già in lacrime.

Il genitore, con gli occhi lucidi, la riempie di complimenti: “Sono venuto perché ho capito che avevi bisogno di me. Non devi mettere in dubbio la tua femminilità, ne hai da vendere. Devi sempre sorridere e stare tranquilla: fuori ci sono tante persone che ti seguono e ti vogliono bene”. Micol piange dalla felicità.

Quando finalmente può parlare, la siciliana ringrazia il genitore: non si aspettava andasse da lei, geloso com’è della sua privacy. Signorini approfittando della presenza del padre, chiede a Salvatore cosa ne pensi di Edoardo. “Mi piace molto”, risponde l’uomo. Così il conduttore coglie la palla al balzo e chiede a Micol di presentarglielo. Tavassi arriva da loro ed esclama simpaticamente, rivolto a Salvatore: “Papà!”.

“Avete creato un angelo” dice Edoardo di Micol. “E’ bellissima”, aggiunge. Papà Salvatore sussurra commosso: “Mi raccomando, trattamela bene”.