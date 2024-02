Alex Belli e Delia Duran sul red carpet a Sanremo lasciano di stucco: lei sfoggia un vestito vedo-non vedo che non passa inosservato

Il 41enne sfila sul tappeto rosso a un party nella città dei fiori insieme alla 35enne

La modella, ex ‘vippona’ indossa una creazione firmata Balmain

Si lasciano andare a pose focose e appassionate. Alex Belli e Delia Duran sul red carpet a Sanremo lasciano di stucco. Lui osserva con occhi innamorati la compagna: lei sfoggia un vestito vedo-non vedo che non passa inosservato. L’abito semitrasparente della modella e attrice dal fisico statuario è firmato Balmain.

Il 41enne sceglie camicia e pantaloni black, sopra una giacca vistosa color argento. La 35enne venezuelana sinuosa gli ruba, però, la scena con l’abito, sempre nero, ‘retato’, stivaletti a stiletto in tessuto LeSilla e tra le mani una pochette silver, in tono col look di Belli.

Delia ha un outfit provocante che lascia davvero poco all’immaginazione. E i fotografi scattano all’impazzata. La Duran sul social racconta la magica serata con alcuni scatti e scrive: “Ieri è stata una serata piena di emozioni e musica all’Opening Party Sanremo 74. Il Festival di Sanremo è un appuntamento annuale che ci porta tanta musica, arte e convivialità”.

L'evento è di quelli ghiotto, al Victory Morgana Bay Ristorante. Alex sale anche sul palco a cantare mentre gli altri gustano le pietanze della cena di gala. Delia è l’osservata speciale. Si prende i riflettori sognando un figlio. I due nei mesi scorsi avevano annunciato che sarebbero ricorsi alla fecondazione assistita pur di avere un bebè. Poi hanno rallentato. A ottobre avevano chiarito che avrebbero ancora aspettato.

“Abbiamo già avuto degli incontri con dottori, specialisti e mi hanno detto che bisogna fare l'inseminazione artificiale. In questo periodo credimi, c'è stato stress, molto. E quando sei sotto stress meglio non farlo. I medici mi hanno consigliato di farlo in un periodo che siamo tranquilli e sereni. In quel momento inizierà il percorso, ossia l'inseminazione. Cercherò di farlo il prima possibile perché è ancora il nostro sogno che abbiamo nel cassetto. Spero che si avveri prima o poi”, aveva detto lei in un’intervista.