''Lotto senza sosta da quasi 9 anni'': Carolyn Smith condivide toccanti foto della sua dura battaglia contro il cancro

La coreografa 63enne ha pubblicato le immagini in occasione del World Cancer Day

La prima diagnosi di tumore al seno l’ha avuta nel 2015, le cure vanno avanti

Carolyn Smith ha condiviso alcune immagini molto forti della sua lotta contro il cancro.

La coreografa 63enne, nota soprattutto per il ruolo di capo giura a ‘Ballando con le Stelle’, ha voluto mettere in evidenza la giornata mondiale contro i tumori condividendo un potente post su Instagram.

Carolyn Smith, 63 anni, mostra alcune foto molto forti della sua lotta contro il cancro

La scozzese più amata d’Italia ha mostrato sul social alcuni scatti realizzati durante diversi periodi, tra cui quelli più duri della battaglia contro il cancro al seno iniziata nel 2015.

Vicino alle immagini, che la mostrano in varie situazioni ospedaliere, Carolyn ha scritto: “Oggi è World Cancer Day. Una giornata importante per tutti noi ad essere sensibili a questo fenomeno che tocca troppi persone e famiglie. Dobbiamo sostenere la ricerca per combattere qualsiasi forma di cancro”.

Carolyn Smith con i capelli rasati durante un trattamento

“Io da quasi 9 anni che lotta contro il tumore al seno quasi senza sosta. Chi mi conosce bene NON MOLLO MAI!!! Faccio mio lavoro in modo piu positivo possibile e mi presento in televisioni anche quando sto male… THE SHOW MUST GO ON!!!!”, ha aggiunto.

“Da quando sono dentro questo viaggio oncologico, ho cercato ad aiutare piu persone possibile ad affrontare questo viaggio con più serenità e positività. Ho fondato Dance4Oncology per i pazienti oncologici (uomini e donne) che diamo lezioni di ballo adeguato per tutti totalmente gratuiti perché abbiamo la certezza che ballo è una terapia. Ricordati a donare per la ricerca che può salvare le vita di tanti”, ha quindi concluso.

Carolyn ha mostrato anche il suo braccio pieno di tubi e aghi durante i trattamenti

Carolyn è sempre stata molto aperta pubblicamente sulla sua battaglia. La prima diagnosi le è stata comunicata nel 2015. Da allora però l’“intruso” è tornato altre due volte e ancora oggi la lotta continua.

Carolyn e un messaggio molto chiaro contro il cancro dietro la sua testa nei giorni più difficili della battaglia

Al suo fianco, oltre amici e colleghi, c’è sempre il marito italiano Ernestino Michielotto, detto Tino, sposato nel 1997.