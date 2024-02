Russell Crowe sul palco di Sanremo prende in giro John Travolta, Amadeus, Mannino e gli altri non riescono a smettere di ridere

Il divo all’Ariston manda una frecciatina al collega che non ha firmato la liberatoria per il Ballo del Qua Qua

Russell Crowe è il super ospite della terza serata del Festival. Il divo neozelandese porta all’Ariston la sua musica: canta "Let the light shine" insieme a Marcia Hines e alla sua band. Poi, durante una mini intervista, lascia tutti di stucco. A Sanremo, sul palco, prende in giro John Travolta. Amadeus e Teresa Mannino, co-conduttrice, non riescono a smettere di ridere così come anche gli spettatori in platea.

Il collega 69enne non ha firmato la liberatoria per la sua criticatissima performance del Ballo del Qua Qua insieme ad Ama e Fiorello, il divo 59enne non riesce a trattenersi. E mentre i media parlano tutti di John, della gag terrificante e dell’affaire sulla pubblicità occulta riguardante le sneakers indossate dall’attore di “Pulp Fiction”, lui ironizza spietato.

La Mannino, dopo l’esibizione di Crowe, rivolge alcune domande all’iconico interprete de “Il Gladiatore”. Russell è molto orgoglioso di aver scoperto le sue origini italiane. La comica gli sottolinea: ”Spesso le grandi star hanno un parente italiano. Abbiamo scoperto che ce l'hai anche tu. Anche se non hai un cognome che richiama l'Italia, come che so, Di Caprio, Coppola, De Niro,…”. A sorpresa lui aggiunge: "O Travolta". E scoppia in una sonora risata. Ma non si ferma qui.

Il 59enne mima la ‘qua qua dance’ con le mani ed esclama: “What that fuck!”

L’artista, guardando il pubblico, scandisce il labiale "What that fuck!”, tradotto, ”Ma che caz*o!”, con tanto di gesto delle papere con le mani. Tutti esplodono: l’ilarità è generale. Amadeus, coinvolto nella polemica e in conferenza stampa assai nervoso coi giornalisti per la querelle, gli dà il cinque e si complimenta con lui.

Ama gli dà il cinque: è tutto esilarante

Il popolo del web impazzisce per il gesto di Crowe. Il breve filmato diventa subito virale."Russell Crowe che fa il gesto delle papere sul nome Travolta. Il dissing italo americano", scrive uno. “Russell Crowe è carichissimo lui avrebbe ballato il ballo del qua qua, il tuca tuca e anche la canzone dell'unicorno se glielo avessero chiesto", gli fa eco un altro. ”Sanremo ci ha donato pure Russell Crowe che percu*a John Travolta: questo festival è surreale, il nostro Paese è surreale”, sottolineano in tanti.