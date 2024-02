La Marrone presenta i Negramaro e scatta il gesto intimo e speciale tra la 39enne e il 45enne

Entrambi salentini, i due si vogliono un bene dell’anima: “Ci portiamo fortuna”

Stavolta il FantaSanremo, che ha ormai conquistato il Festival con continui gesti che portano punti, non c’entra. Emma e Giuliano Sangiorgi si baciano in bocca durante la diretta di Sanremo e la terza serata della kermesse, leggermente sottotono, si infiamma. Il motivo del gesto tra i due pugliesi è semplice: i due si vogliono un bene dell’anima.

Emma e Giuliano Sangiorgi si baciano in bocca durante la diretta di Sanremo: il motivo del gesto dei due pugliesi

La Marrone è stata casualmente sorteggiata come ‘presentatrice’ della band. Arriva con atteggiamento da diva, fasciata in un abito pink di velluto a sirena. E’ firmato dal brand berlinese Ottolinger. Il vestito, studiato dallo stylist Lorenzo Posocco, è attillato a collo alto. Lo indossa con delle pumps rosse di Casadei ai piedi. La 39enne porta l’iconico bracciale bangle Bone di Tiffany &Co. e un paio di occhiali da gatta con strass firmati dalla Maison di gioielli.

Amadeus non può che far notare come la sorte abbia deciso che a presentare il gruppo salentino sia proprio lei, conterranea degli artisti. “Un saluto alla nostra terra”, dice Emma orgogliosa. Giuliano sorride, poi le dice: “Ti posso dare un bacio?”. La cantante risponde di sì e così, a sorpresa, Sangiorgi le regala un appassionante bacio a stampo.

La Marrone presenta i Negramaro e scatta il gesto intimo e speciale tra la 39enne e il 45enne

Il pubblico applaude. Non è una mossa del FantaSanremo: il bacio regala punti solo se dato a una persona tra il pubblico. C’è un’unica motivazione: Emma e Giuliano sono amici da sempre. “Ci portiamo fortuna”, esclama la Marrone dopo il bacio. E parte così la performance dei Negramaro.