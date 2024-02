''Ci siamo anche vestite uguali'': Caterina Balivo porta l'amatissima suocera Mirella in tv per parlare di Sanremo

La conduttrice 43enne a La Volta Buona è in studio la madre del marito Guido Maria Brera

Ne ha fatto oramai da tempo una figura iconica. Caterina Balivo porta l'amatissima suocera Mirella in tv per parlare di Sanremo: la conduttrice 43enne a La Volta Buona è in studio la madre del marito Guido Maria Brera. E sottolinea: “Ci siamo anche vestite uguali”.

Non solo lei, c’è anche la suocera di Guenda Goria, la mamma di Mirko Gancitano. Caterina è orgogliosa di presentarle al pubblico. Affezionatissima a Mirella, esclama: “Qui abbiamo le suocere”. Poi, avvolgendo Mirella con un abbraccio, precisa: “Lei è mia suocera per davvero!”.

La Balivo indossa un completo rosso fuoco, lungo e con un vertiginoso spacco. Ai piedi sandali. Sua suocera ha una giacca sempre ‘red’. Sotto una maglia color panna e pantaloni neri. Caterina, prende la palla al balzo e fa notare: “Per l’occasione ci siamo anche vestite uguali”. Il siparietto è gustoso e il pubblico applaude.

Caterina e Mirella hanno un rapporto simbiotico di grande affetto. Si stuzzicano da tempo in modo amorevole. La suocera, donna elegante e sobria, capita spesso che commenti, anche in tv, i look della nuora, promuovendoli o bocciandoli impietosamente col sorriso sulle labbra. Donna schietta, di spirito e senza peli sulla lingua, ha sempre la battuta pronta senza essere mai banale. La Balivo ne è orgogliosa e la porta spessissimo davanti le telecamere.