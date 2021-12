Alex Belli in tv con Delia Duran, lei ammette: 'Ho deciso di perdonarlo perché...'

Alex Belli va in tv con Delia Duran. La ‘moglie’ dell’attore a Verissimo, in scena al centro del palco poco dopo l’entrata in studio del 38enne, spiega i motivi che l’hanno spinta a ‘dimenticare’ quel che è accaduto tra il 38enne e Soleil Sorgè. “Ho deciso di perdonarlo perché lo amo tanto”, rivela la 33enne.

Alex prima si difende, lui al GF Vip è stato vero: “Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare”, sottolinea. Delia racconta: “Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.

Belli vuole la Duran accanto a lui: “Delia è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre”. Ora che è fuori però è con lei che vuole proseguire il suo cammino.

Delia Duran parla anche del bacio dato a un altro uomo, quello paparazzato e finito sui giornali: “E’ stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”. “E’ stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip”, le fa eco il ‘marito’.

La sudamericana è spietata con l’influencer 27enne che ha fatto vacillare Alex: “Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a se stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia”.

Belli parla anche delle sue ex: “Con Katarina Raniakova siamo stati sposati due anni, la nostra storia è stata molto importante, ci siamo conosciuti all'inizio di tutto, ci siamo incontrati quando io non avevo ancora iniziato la televisione, ci siamo vissuti tutti i passaggi belli, finché non ci siamo lasciati. Non le dico sempre di fare la sua vita e staccarsi dalla nostra storia, ma invece fa sempre il contrario".

Di Mila Suarez l’attore invece non vuole parlare, non desidera neppure vedere il videomessaggio che lei gli ha inviato: “E' stato un passaggio molto veloce, di cui non ho piacere ricordare, perché lei non si è comportata bene. Lei è veramente l'unica persona che è riuscita ad equilibrarmi, a capirmi, quando ci siamo incontrati abbiamo detto giochiamo a carte scoperte. Il mio più grande spauracchio è quello di fare le cose per piacere a qualcuno".

Lui e Delia vogliono lasciarsi tutto alle spalle: “Ricominciamo per recuperare il nostro rapporto di fiducia. Non sarà facile, ma il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita”. Su un possibile matrimonio, non solo uno scambio di promesse, Alex rivela: “Prima facciamo un piccolo Belli e poi non abbiamo bisogno di carte”. Vogliono un figlio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/12/2021.